JAKARTA - Sebagai puncak acara malam inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL), sebanyak 15 kepala daerah mendapatkan penghargaan serta apresiasi dari acara tersebut. Penghargaan ini berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (9/9/2021) malam.

Kepala daerah tersebut telah diuji visinya dalam menghadapi pandemi Covid 19 dihadapan para juri, yang terdiri dari Direktur Jendral Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Ketua pembina Indonesia Institut for Corporate Directorship Andi Ilham Said.

Selanjutnya ada pula dari kalangan akademisi seperti Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frendisy.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, pandemi covid 19 hingga kini masih menjadi tantangan bagi para kepala daerah, baik yang berada di pusat hingga tingkat gubernur, wali kota, dan bupati.

"Kami yakin, setiap kepala daerah memiliki visi dalam mencari dan mengaplikasikan solusi terhadap permasalahan pada pandemi Covid 19," ucap Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Berikut 15 Kepala Daerah yang mendapatkan apresiasi dalam acara Indonesia Visionary Leaders (IVL) pada sesi 7 dan 8 di antaranya;

1. Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. dengan Apresiasi The Best Overall

2. Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, Sh., Mh. dengan Apresiasi Best in Local Community Development.

3. Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Syah Azikin M.Si dengan Apresiasi Best in Managing Sustainable Development.

4. Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman, Se.Ak, Mm dengan Apresiasi Leader in Microfinance Empowerment Initiative.

5. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Sh. M.Hum dengan Apresiasi Leader in Tourism Management Based on Local Wisdom

6. Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi, Mm.,Mt dengan Apresiasi Leader In Social Integrated Data Management. 7. Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 8. Bupati Puncak Willem Wandik S.E, M.Si dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 9. Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 10. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, S.E dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 11. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, Sh., Mh dengan Apresiasi Best Overall. 12. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, S.E., M.M dengan Apresiasi Leader in Pandemic Data Management. 14. Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani A.S., S.H dengan Apresiasi Leader in Rural Development. 15. Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, S.T Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation.