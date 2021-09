JAKARTA – Di masa kepemimpinannya, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering melakukan kunjungan ke negara lain.

Menyadur dari buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur, beliau menceritakan kisah lucu seorang istri pejabat saat diundang ke luar negeri.

Gus Dur enggak mati akal kalau urusan melucu. Bahkan, guyonan Gus Dur pun juga diucapkan dalam bahasa asing. Suatu ketika Gus Dur bercerita tentang ada seorang pejabat negara ini yang diundang ke luar negeri.

Dia lalu mengisahkan seorang istri pejabat Indonesia yang dijamu makan malam dalam sebuah kunjungan ke luar negeri.

Dalam kesempatan itu, kata Gus Dur, si nyonya pejabat ditawarkan makanan pembuka oleh seorang pramusaji, “you like salad, madame?”

“Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, Dzuhur, Asyar, Maghrib and Isya,” jawab si Nyonya percaya diri.

(Ari)