JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi di berbagai penjuru dunia. Kejadian itu terekam dan menjadi catatan sejarah.

Seperti peristiwa yang terjadi pada 2 September. Untuk kembali mengingat peritiwa itu, Okezone mengulas beberapa peristiwa yang terjadi berdasarkan Wikipedia:

1666 - Seperenam Warga London Kehilangan Rumah Karena Kebakaran

Kebakaran hebat melanda kota London, Inggris. Berdasarkan catatan sebanyak 13.200 rumah, 87 gereja paroki, 6 kapel termasuk Katedral Santo Paulus hangus terbakar. Belum lagi sebanyak 100.000 orang atau seperenam penduduk London saat itu kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga: Peristiwa 1 September: Gempa M7,9 Jepang Tewaskan 100 Ribu Jiwa

Kebakaran berawal dari toko roti milik Thomas Farriner di Puding Lane pada Minggu dini hari. Api kemudian menjalar cepat ke bagian barat kota London. Angin menjadi salah satu penyebab cepatnya api membesar.

1998 - Swissair Penerbangan 111 Jatuh di Samudera Atlantik

Pada 2 September 1998 pesawat Swissair Penerbangan 111 jatuh di Samudera Atlantik sebelah barat daya Bandara International Halifax, Nova Scotia, Kanada setelah berangkat dari Bandara International John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat menuju Bandara International Cointrin, Jenewa, Swiss.

Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan terburuk bagi pesawat jenis MD-11 itu.

1768 - Lahirnya Sri Susuhunan Pakubuwana IV

Sri Susuhunan Pakubuwana IV merupakan raja ketiga dsri Kasunanan Surakarta yang memerinrah sejak 1788 hingga 1820. Ia dijuluki sebagai Sunan Bagus karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan.

Baca Juga: Peristiwa 31 Agustus: Wafatnya Putri Diana

Sri Susuhunan Pakubuwana IV sendiri memiliki nama asli yakni Raden Mas Subadaya. Ia merupakan puta dari Pakubuwana III dan GKR Kencana yng merupakan keturunan Sultan Demak. Ia adalah raja yang memiliki cita-cita dan keberanian berbeda dengan ayahnya ynag kurang cakap.

Ia adalah pemeluk ajaran agama Islam yang taat dan mengangkat para ulama dalam pemerintahan. Ulama tersebut dukung Pakubuwana IV agar bebas dari VOC dan menjadikan Surakarta sebagai negeru paling utama di Jawa dan Yogyakarta.

1973 - J.R.R Tolkien Penulis Novel Britania Raya Meninggal Dunia

John Ronald Reuel Tolkien lahir di Afrika Selata. pada 3 Januari 1892 dan meninggal di Oxford, Inggris pada 2 Eptember 1973. Ia merpakan penulis novel asal yang telah memiliki berbagai macam karyanya seperti The Hobbit, The Lord of the Rings.

Selain penulis novel ia juga profesor dalam Bahasa Inggris di Universitas Leeds pada 1920-1925. Ia juga pernah menjadi profesor Bahasa Anglisaxon di Universitas Oxford, Inggris ada 1925-1945.