SEJUMLAH peristiwa penting dan bersejarah terjadi di dalam maupun luar negeri pada tanggal 29 Agustus. Di antaranya adalah kelahiran "King of Pop" Michael Jackson dan disepakatinya Traktat Rio de Janeiro antara Brasil dengan Portugal.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah yang berlangsung pada hari ini, Okezone telah merangkum beberapa di antaranya, sebagaimana dinukil dari Wikipedia.org, Kamis (29/8/2021):

1958 – Kelahiran Michael Jackson

Michael Joseph Jackson lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat, pada 29 Agustus 1958. Ia meninggal dunia di Los Angeles, California, AS, pada 25 Juni 2009, dalam usia 50 tahun. Michael Jackson adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Amerika Serikat.

Ia terkenal sebagai the "King of Pop" dan memopulerkan gerakan dansa "Moonwalk" yang telah menjadi ciri khasnya. Album Thriller yang dirilis pada 1982 menjadi terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi.

Baca juga: Fantastis! Komplek Neverland Michael Jackson Terjual Rp312 Miliar

Michael Jackson memulai karier bernyanyi pada usia lima tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson (kemudian berubah nama menjadi The Jackson 5), sebelum meluncurkan album solo pertamanya Got to Be There pada 1971.

Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, ia memulai debut di dunia musik profesional pada umur 11 tahun sebagai personel The Jackson 5.

1825 – Traktat Rio de Janeiro

Traktat Rio de Janeiro adalah sebuah perjanjian antara Kerajaan Portugal dan Kekaisaran Brasil yang ditandatangani pada 29 Agustus 1825. Traktat ini mengakui Brasil sebagai sebuah negara merdeka yang secara resmi mengakhiri perang kemerdekaan Brasil.

Perjanjian antarbangsa itu diratifikasi oleh Kaisar Brasil pada 24 Agustus 1825, dan oleh Raja Portugal pada 15 November 1825. Kemudian pada sama, dua instrumen ratifikasi ditukar antara diplomat Brasil dan Portugal di Lisbon.

Traktat tersebut diproklamasikan di Portugal pada tanggal sama. Selanjutnya diproklamasikan di Brasil pada 10 April 1826.

1842 – Perjanjian Nanking Perjanjian Nanking adalah berakhirnya Perang Opium Pertama antara Inggris dan China. Perjanjian ini ditandatangani pada 29 Agustus 1842 di atas Kapal Perang Inggris HMS Cornwallis di Nanjing (sebelumnya dikenal dengan nama Nanking). Ini adalah perjanjian tidak adil pertama yang ditandatangani China dengan penguasa asing. Dalam perjanjian ini, China setuju menyerahkan Pulau Hong Kong (beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya) ke Kerajaan Inggris dan membuka beberapa pelabuhan di daratan China untuk perdagangan asing. 1976 – Lahirnya Vokalis Band Naif David Bayu Danangjaya ahir di Kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976. Ia kini dikenal sebagai David Naif, vokalis dari band Naif. Karier David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada 1994. Di sanalah ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif. Bersama Naif, David telah merilis sembilan album. Masing-masing enam full album, satu album "the best", satu album live, satu free album.