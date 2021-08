JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah telah efektif. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan parpol pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pekan ini.

“Tadi kita sudah mendapatkan paparan dari Presiden tentang keadaan Covid-19, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis dan bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan kita memang harus menghadapinya,” kata Prabowo sebagaimana dikutip di Youtube Sekretariat Presiden yang dirilis Sabtu (28/8/2021).

Ketua umum Partai Gerindra itu menyatakan menghormati kepemimpinan Presiden Jokowi, menyebut bahwa pemerintahan telah berada di jalur yang benar. Dia juga merasa bahwa Presiden Jokowi tak perlu menghiraukan suara-suara yang memperkeruh keadaan.

“Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah berada di jalan yang benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama bapak, dan saya lihat, saya saksi dalam kabinet, kepemimpinan, keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita,” ungkapnya.

“Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kerjanya baik. Jadi mohon bapak jangan ragu-ragu, we are in the right track,” imbuh Prabowo.

Bahkan, kata Prabowo, terkait masalah Covid-19 pihaknya cukup optimistis Indonesia bisa melewatinya dengan baik.

“Bahwa ada kekurangan, keterlabatan vaksin itu saya kira yang dihadapi banyak negara,” tambah Prabowo.

