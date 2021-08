JAYAPURA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pasien isolasi terpusat di KM Tidar, di Pelabuhan Kota Jayapura, Jumat (27/8/2021).

Dalam sambutannya, Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada semua tenaga kesahatan atas kerja kerasnya dalam melayani pasien Covid-19. Kepada pasien, Panglima berpesan agar tetap semangat dan rajin berolahraga dan makan teratur.

“Tetap jaga imunitas tubuh kita semoga sauadara-suadara kita yang melakukan Isoter cepat sembuh dan kembali pulang, bertemu dengan keluarga di rumah dan bisa beraktivitas seperti semula,” ujar Panglima.

Sementara itu, Kapolri mengaku senang pasien Covid-19 mendapatkan pelayanan yang baik, baik dari fasilitas maupun pengawasan secara intensif dari tenaga kesehatan.

“Jadi tentunya harapan kita kegiatan di isoter, fasilitas di isoter ini bisa disampaikan kepada saudara saudara kita yang masih memilih isolasi mandiri,” ujar Kapolri.

“Sampaikan ke saudara suadara bahwa Isoter yang ada di Kapal Terapung ini fasilitasnya lengkap, kita semua mendapatkan jaminan bahwa dengan dokter-dokter yang ada, obat obat yang ada kesembuhan akan menjadi harapan untuk lebih baik dari pada di rawat di rumah masing masing. Jadi tolong itu disampaikan kepada saudara saudara kita yang lebih memilih Isoman dari pada Isoter,” sambung Kapolri.

Tak lupa, Sigit juga mengucapkan terima kasih kepada para tenaga kesehatan yang sudah merawat pasien Covid-19. Dia berpesan agar pasien dicek intensif agar bisa cepat sembuh dan kembali ke rumah.

Baca juga: Rapat Bersama Forkopimda Papua, Panglima TNI dan Kapolri Pastikan Kesiapan PON

Dokter Umum Penanggung Jawab Isoter KM Tidar dr. Aditya Tamanopo menjelaskan, Isoter sudah berjalan sejak 21 Agustus 2021 dengan jumlah pasien awal 34 dan sudah pulang ke rumah 7 orang dengan status sembuh.

“Untuk pelayanan saat ini kita melaksanakan senam setiap hari, untuk makan 3x sehari, ada dijadwalkan siraman rohani, dan untuk persediaan obat-obatan semuanya aman terjamin,” ucapnya.

Peninjauan juga dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri, As Ops Panglima TNI Mayjen TNI Safruddin, As Ops Kapolri, Irjen Pol Dr. Imam Sugianto, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, S.E, , As SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widodo, Kadiv Humas Polri Irjen Pol R. Prabowo Argo Y, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Fardy Sambo, dan Wakabareskrim Polri Irjen Pol Syahardiantoro.

Selanjutnya Kadiv TIK Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, Kapusdokes Polri Brigjen Pol dr. Rusdi, Wakapuspen TNI Laksma TNI Tedjo, Wakapuskes TNI Mayjen TNI dr. Didik, Para PJU Polda Papua, Kapolresta Jayapura Kombes Pol Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK., M.Pd, Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mani, MM, Dokter Umum Penanggung Jawab Isoter KM Tidar Dr. aditya Tamanopo, dan para tenaga kesehatan.