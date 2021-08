JAKARTA - Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal, didampingi Dirjian Stratops Seskoau Kolonel Pnb Ramot CP Sinaga, dan Dandenma Seskoau Letkol Sus Habibullah, meninjau serbuan vaksinasi Covid-19 di GOR Widya Dirgantara, Seskoau, Lembang, Bandung, Rabu (25/08/2021).

Setelah lima hari pelaksanaan serbuan vaksinasi di Seskoau, telah berhasil mencapai 12 ribuan orang tervaksin, melebihi dari target awal 10 ribu orang.

Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal mengatakan, hal ini merupakan wujud kolaborasi Kemenparekraf RI, Kemenkes RI, Seskoau, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bandung Barat, Danone, dan Homecare 24 dengan melibatkan 71 tenaga kesehatan yang terdiri dari 65 perawat dan 6 dokter setiap harinya.

Jumlah peserta setiap harinya yang mendapatkan vaksin Covid-19 tercatat lebih dari 2.000 orang.

“Alhamdulilah, dengan dukungan dari Kemenkes RI melalui Dinkes Provinsi Jawa Barat dan Dinkes Kabupaten Bandung Barat jumlah dosis vaksin dapat tercukupi. Inilah wujud kolaborasi yang baik untuk mendukung percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Serbuan vaksinasi kali ini, katanya, merupakan vaksinasi dosis kedua tetapi karena banyak masyarakat khususnya wilayah Bandung Barat yang belum mendapatkan vaksin dosis pertama sehingga Seskoau berupaya untuk menfasilitasinya dan didukung pemerintah untuk ketersediaan vaksin tersebut.

“Kami terus berupaya agar seluruh warga Bandung Barat khususnya mendapat vaksinasi baik dosis pertama dan kedua. Karena adanya pelayanan dosis pertama, doakan kami untuk bisa mengadakan vaksinasi dosis kedua yang tentunya dengan bantuan berbagai pihak,” katanya.

Danseskoau merasa senang dengan antusias masyarakat akan pentingnya vaksinasi bagi tubuh dan semakin meningkatnya kesadaran untuk turut serta mendukung program pemerintah mewujudkan percepatan herd immunity.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung baik tenaga, waktu, dan pikiran untuk menyukseskan serbuan vaksinasi di Seskoau. Seskoau sebagai tempat diselenggarakannya vaksinasi tentunya sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam mendukung percepatan kekebalan komunal. Together Yes We Can Do It,” tuturnya.