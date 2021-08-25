Mabes Polri mengonfirmasi kebenaran salinan surat telegram yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada tanggal (25/8/2021). Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri membenarkan salinan surat telegram tersebut.
"Iya benar (telegram)," kata Rusdi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Mutasi 98 perwira Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1701/VIII/KEP/2021. Surat Telegram itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada seperti dilihat, Rabu (25/8/2021).
“Sehubungan dengan ref tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Jenderal bawah Pati/Pamen Polri tersebut di bawah ini dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru,” tulis Surat Telegram tersebut.
Salah satunya, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Dia digantikan oleh Irjen Pol Toni Harmanto yang saat ini menjabat Kapolda Sumatera Barat.
1. IRJEN POL Drs ABDUL RAKHMAN BASO NRP 63080969 KAPOLDA SULTENG DIMUTASIKAN SEBAGAI PATI KORBRIMOB POLRI (DALAM RANGKA PENSIUN) .
2. IRJEN POL Drs. RUDY SUFAHRIADI NRP 65080673 WIDYAISWARA KEPOLISIAN UTAMA TK I SESPIM LEMDIKLAT POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLDA SULTENG .
3. BRIGJEN POL EDDY HARTONO, S.l.K NRP 67050527 PATI DENSUS 88 AT POLRI (PENUGASAN PD BNPT) DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WIDYAISWARA KEPOLISIAN UTAMA TK.ISESPIM LEMDIKLAT POLRI .
4. IRJEN POL Ors. TEGUH SARWONO, M Si NRP 63090777 KOORSAHLI KAPOLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG JEMEN SAHLI KAPOLRI .
5. . IRJEN POL Prof. Dr. EKO INDRA HERi S , M M NRP 64110593 KAPOLDA SUMSEL DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KOORSAHLI KAPOLRI .
6. IRJEN POL Ors. TONI HARMANTO. M.H. NRP 65100566 KAPOLDA SUMBAR DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLDA SUMSEL .
7. IRJEN POL TEDDY MINAHASA PUTRA, S.H , S.l.K. NRP 70110326 SAHLIJEMEN KAPOLRI DIANGKA T DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLDA SUMBAR .
8. BRIGJEN POL Ors. M. ARKAN HAMZAH NRP 63090822 ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIOANG BINDIKLAT LEMDIKLAT POLRI OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI SAHLIJEMEN KAPOLRI.
9. BRIGJEN POL ACHMAD KARTIKO.S.l.K., M.H. NRP 68030449 KAROANALIS BAINTELKAM POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI PATI BAINTELKAM POLRI (PENUGASAN PO BP2MI) .
10. KOMBES POL Ors. HARIYANTA, M.Si. NRP 66010611 WAOIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAROANALIS BAINTELKAM POLRI .
11. KOMBES POL YUYUN YUDHA NTARA. S 1.K . M.Si. NRP 68070469 KAPUSOIKINTEL LEMDIKLAT POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WADIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI .
12. BRIGJEN POL RAMDANI HIOAYAT. KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI ANALIS KEBIJAKAN UTAMA DIVPROPAM POLRI. S.H. NRP 68120319 DIMUTASIKAN SEBAGAI BIDANG PROVOS
13. KOMBES POL BENNY ALI, S.H., S.l.K. NRP 68090395 KABAGYANDUAN DIVPROPAM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI .
14. KOMBES POL GUPUH SETIYONO, S.l.K. NRP 68050531 KABAGJIANSIS ROJIANSTRA SSDM POLRI OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGYANDUAN DIVPROPAM POLRI
15. KOMBES POL DIRIN, S.l.K.• M.H. NRP 68090570 KARO SOM POLDA ACEH DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGJIANSIS ROJIANSTRA SSOM POLRI .
16. KOMBES POL FAJAR BUDIYANTO. S.l.K. NRP 72040514 ASSESSOR SOM KEPOLISIAN MAOYA TK. II SSOM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KARO SOM POLDA
ACEH .
17. BRIGJEN POL Drs. TRI LULUS RAHARJO NRP 63090774 KABAGBINOPSNALEV KORBINMAS BAHARKAM POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIOANG BINMAS BAHARKAM POLRI.
18. KOMBES POL BHARATA INDRAYANA, S.1.K. NRP 73030674 DIRRESKRIMSUS POLDA KALTIM OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGBINOPSNALEV KORBINMAS BAHARKAM
POLRI.
19. KOMBES POL INDRA LUTRIANTO AMSTONO. S.H.. M.Si. NRP 73080774 DIRRESNARKOBA POLDA SULUT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI DIRRESKRIMSUS POLDA KALTIM.
20. KOMBES POL BUDI SAMEKTO. S.l.K. NRP 73030361 AUDITOR KEPOLISIAN MAOYA TK. Ill ITWASDA POLDA NTB DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI DIRRESNARKOBA POLDA SULUT .
21. AKBP LALU MUHAMMAD IWAN MAHARDAN. S.l.K. NRP 72010444 KABAGMIN WAKETBIDKERMADIA NMAS STIK LEMDIKLAT POLRI DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK. Ill ITWASDA POLDA NTB.
22. BRIGJEN POL Drs. ACHMAD NURDA ALAMSYAH NRP 64030651 PATI BARESKRIM POLRI (PENUGASAN PD BNN) DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG JEMEN LOG ITWASUM POLRI .
23. BRIGJEN POL Drs. LUKAS ARRY DWIKO UTOMO NRP 64100681 AUDITOR KEPOLISIAN UTAMA TK. II ITWASUM POLRI DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI KAROPAL SLOG POLRI.
24. BRIGJEN POL Drs. IBNU ISTICHA NRP 64100686 KAROPAL SLOG POLRI DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI AUDITOR KEPOLISIAN UTAMA TK. 11 ITWASUM POLRI .
25. BRIGJEN POL Drs. HUDI SURYANTO NRP 64080723 KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WIDYA ISWARA MAOYA SESPIM LEMOIKLAT POLRI .
26. KOMBES POL MASHUDI. S.1.K.• S.H.• M.Hum. NRP 68050398 IRWASDA POLDA JATENG DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI KAPUSINAFIS BARESKRIM POLRI.
27. KOMBES POL Drs. ISWYOTO AGOENG LESMANA DOETA. M.Si. NRP 66110301 SESPUSLITBANG POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPUSLITBANG POLRI .
28. KOMBES POL F. X. SURYA KUMARA NRP 68020420 KABAGRENMIN KORSABHARA BAHARKAM POLRI DIANGKAT OLM JABATAN BARU SEBAGAI SESPUSLITBANG POLRI .
29. KOMBES POL JAMALUDIN, S.1.K. NRP 74070441 KASUBDIT 111 DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGANEV WAKETB IDAKADEMIK STIK LEMDIKLAT POLRI .
30. KOMBES POL ROBERTHUS YOHANES DE DEO TRESNA EKA TRIMANA, S.1.K., S.H.. M.M. NRP 75020654 KASUBDIT Ill DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBDIT Ill DITTIPIDEKSUS BARESKR IM POLRI .
31. KOMBES POL EKO WAHYUNIAWAN, S.1.K. NRP 75060706 KABID TIK POLDA KALSEL DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBDIT Ill DITTIPIDKOR BA RESKRIM POLRI .
32. AKBP KHOLILUR ROCHMAN. S.H., S.l.K., M.H. NRP 75030732 WADIRPAMOBVIT POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABID TIK POLDA KALSEL .
33. AKBP RONNY TRI PRASETYO NUGROHO, S.l.K., M.Si. NRP 7802C889 KAPOLRES PEMALANG POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WADIRPAMOBV IT POLDA JATENG .
34. AKBP ARI WIBOWO, S 1.K., M.H. NRP 81020629 KAPOLRES SEMARANG POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PEMALANG POLDA JATENG .
35. AKBP YOVAN FATIKA HANOH ISKA APR ILAYA , S l.K , M.H., C.P.H.R. NRP 82041130 KASUBBAGKATPA BAGPANGKAT ROBINKAR SSDM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES SEMARANG POLDA JATENG .
36. KOMBES POL dr. IGUSTI GEDE M. ANDIKA J., Sp.Rad., M.M.. M.Kes. NRP 70050470 ANALIS KEBIJAKA N MADYA BIDANG DOKPOL PUSDOKKES POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGRENMIN RUMKIT BHAYA NGKARA TK. I PUSDOKKES POLRI .
37. KOMBES POL RUDI ABDI KASENDA NRP 67040577 DIRPAMOBV IT POLDA RIAU DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK. 111 ITWASDA POLDA RIAU .
38. KOMBES POL AHMAD MAMORA. S.l.K. NRP 73030681 AUDITOR KEPOLISIAN MADYA TK . Ill ITWASDA POLDA RIAU DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI DIRPAMOBVIT POLDA RIAU .
39. KOMBES POL Dra. HJ. SULISTYANINGSIH NRP 63100415 WIDYAISW.A.RA MUDA SESPIMMEN SESPIM LEMDIKLAT POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN MAOYA BIDANG SESPIMMEN LEMDIKLAT POLRI .
40. KOMBES POL GUNTUR HEROITRIANTO, S.l.K. NRP 73050610 KARO SOM POLOA MALUT DIA NGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WIOYAISWARA MUDA SESPIMMEN SESPIM LEMOIKLAT POLRI .
41. KOMBES POL JULI AGUNG PRAMONO, S.H.• S.1.K.. M.Hum. NRP 75070925 ASSESOR UTAMA BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM POLRI DIA NGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KARO SDM POLOA MALUT .
42. AKBP YUDIANTO ADHI NUGROHO, S.l.K. NRP 77100889 KASUBBAGLEKDIKBANGSPES IPTEK SSDM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI ASSESOR UTAMA BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM POLRI .
43. AKBP ALI WARDANA, S.H., S.l.K., M.M. NRP 78051217 KAPOLRES PURWAKARTA POLDA JABAR DIANGKAT DLM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAGLEKDIKBANGSPES IPTEK BAGLEKOIK RODALPERS SSDM POLRI .
44. AKBP SUHARDI HERY HARYANTO , S.l.K. M.M. NRP 80111076 KASUBDITGAKKUM DITPOLAIRUD POLDA JAMBI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PURWAKARTA POLOA JABAR .
45. KOMBES POL Dra. HARINING TYASWATI NRP 63100832 AUDITOR SISPAMOBVITNAS MADYA TK . III BAHARKAM POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG PAMOBVIT BAHARKAM POLRI.
46. KOMBES POL DADIYO . S.1.K. NRP 72060509 KARO SOM POLDA SULSAR OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI AUDITOR SISPAMOBVITNAS MADYA TK. III BAHARKAM POLRI .
47. KOMBES POL AGUSMA N GURNING. S l.K. S.H. NRP 75050924 ASSESSOR SDM KEPOLISIAN MADYA TK. III SSDM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KARO SDM POLDA SULBAR .
48. AKBP YIMMY KURNIAWAN, S.l.K.. M H .M.l.K. NRP 79040920 KASUBBAGRENPROG BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM POLRI OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI ASSESSOR SDM KEPOLISIAN MAOYA TK. III SSDM POLRI .
49. AKBP ARIEF FITRIANTO, S.H., S.l.K., M.M. NRP 79081441 KAPOLRES GRESIK POLDA JATIM DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAGRENPROG BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM POLRI .
50. AKBP MOCHAMAD NUR AZIS, S.H.. S.l.K.. M.Si. NRP 79061536 KAPOLRES PONOROGO POLDA JATIM DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES GRESIK POLOA JATIM .
51. AKBP CATUR CAHYONo WIBOWO, S.1.K., M.H. NRP 80011107 KAPOLRES BATU POLDA JATIM DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PONOROGO POLDA JATIM .
52. AKBP I NYOMAN YOGI HERMAWAN, S 1.K., M.Si NRP 80061209 KASUBBIDPENMAS BJDHUMAS POLDA METRO JAYA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES BATU POLO.A. JATIM .
53. KOMBES POL KUNTORO HERMAWAN. S.1.K. NRP 73060603 OANSATBR IMOB POLOA KEP. BABEL OIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIOANG BRIGADE MOBIL KORBRIMOB POLRI .
54. KOMBES POL Drs. NAZLUDDIN ZULKIFLI NRP 67120528 OA NMEN II PASPELOPOR KORBRIMOB POLRI OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI DANSATBRIMOB POLDA KEP. BABEL .
55. KOMBES POL YUSTANTO MUJIHARSO, S.1.K., M.Si. NRP 76071037 KABIOPROPAM KORBRIMOB POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI DANMEN II PASPELOPOR KORBRIMOB POLRI .
56. AKBP MUJIANTO. S.l.K. NRP 77030892 KASUBBAGADA BAGLOG KORBRIMOB POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABIDPROPAM KORBRIMOB POLRI .
57 BRIGJEN POL Drs. DJOKO POERBOHADIDJOJO, M.Si. NRP 6605C422 KABAGDALMUTU RORENMIN ITWASUM POLRI OIMUTASIKAN SEBAGAI PATI LEMDIKLAT POLRI (PENUGASP.N PD LEMHANNAS RI) .
58. KOMBES POL ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, S.1.K., M.Si. NRP 69090619 KARO SDM POLDA JATIM DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGDALMUTU RORENMIN ITWASUM POLRI .
59. KOMBESPOL HARRY KURNIAWAN,S.l.K., M.H. NRP 74070437 KABAGPANGKAT ROBINKAR SSDM POLRI DIANGKAT DALAM JABATANBARU SEBAGAI KARO SDM POLDA JATIM .
60. KOMBES POL MUSA IKIPSON MANAEK MUARA TAMPUBO LON, S.H.. S.l.K. NRP 69080351 IRWASDA POLDA KEPRI DIMUTASIKAN SEBAGAI PAMEN ITWASUM POLRI (PENUGAS.AN PD KOMPOLNAS RI) .
61. KOMBES POL M. RUDY SYAFIRUDIN, S 1.K , S.H. NRP 71120453 DIRLANTAS POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI IRWASDA POLDA KEPRI .
62. KOMBES POL Ors. AGUS SURYONUGROHO, S.H , M.Hum. NRP 67080554 KASUBDITLAKA DITGAKKUM KORLANTAS POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI DIRLANTAS POLDA JATENG .
63. KOMBES POL HOIRUDDIN HASIBUAN. S.H., M.Hum. NRP 65050457 KASATGASW IL KEP. BABEL DENSUS 88 AT POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI PAMEN SSDM POLRI (PENUGASJl.N PD KEMENDAGRI) .
64. KOMBES POL ADITYA PUJI KURNIAWAN, S.1.K. NRP 77040955 PAMEN DITINTELKAM POLDA JATIM (PENUGASAN PD BIN) DIMUTASIKAN SEBAGAI PAMEN BAINTELKAIJl POLRI (PENUGASAN PD BIN) .
65. KOMBES POL F.X. ARENDRA WAHYUD I, S.l.K. NRP 76010506 PAMEN DIVHUBINTER POLRI (PENUGASAN SEBAGAI KASATCAS FPU PBB MINUSCA) DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI SLO POLRI PD UNITED NATIONS OEPARTEMENT OF PEACE OPERATION DIVHUBINTER POLRI.
66. KOMBES POL ROY ARDHYA CANDRA, S.1.K. NRP 73070556 PAMEN YANMA POLRI DIMUTASIKAN SEBAGAI ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG JIANSTRA SLOG POLRI.
67. AKBP ABDULLAH EFFENDI HUTABARAT. S.H. NRP 63080549 DIRTAHTI POLDA SUMUT DIMUTASIKAN SEBAGAI PAMEN POLDA SUMUT (DALAM RANGKA PENSIUN) .
68. AKBP Dr. M. RAHMANI DAYAN. S.H., M.H. NRP 65120405 KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN POLDA SUMUT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI P S DIRTAHTI POLOA SUMUT .
69. AKBP FAISAL RAHMAT HUSEIN SIMATUPANG, S.1.K. S.H. NRP 81121066 KASUBOIT 111 OITRESKR IMSUS POLDA ACEH DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PELABUHAN BELAWAN POLDA SUMUT .
70. AKBP ALAMSYAH PARULIAN HASIBUAN. S.1.K.. M.H. NRP 78011020 KAPOLRES PAK PAK BARAT POLDA SUMUT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WADIRRESKRIMUM POLDA SUMUT .
71. AKBP ROCKY HASUHUNAN MARPAUNG, S H. S l.K. M.H. NRP 78101243 KASUBBAGSUMDA BAGRENM POLRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PAK PAK BARAT POLDA SUMUT .
72. AKBP ROMADHONI SUTARDJO, S.l.K NRF 79070900 KAPOLRES BINJAI POLDA SUMUT OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WADIRLANTAS POLDA NTB .
73. AKBP FERIO SANO GINTING, S.l.K ., M.H. NRP. 79101237 KAPOLRES DAIRI POLDA SUMUT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES BINJAI POLDA SUMUT .
74. AKBP WAHYUDI RAHMAN. S.H., S.l.K.. M M NRP 81041360 KASUBOIT IV DITRESKRIMSUS POLOA KEP BABEL DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES DAIRI POLDA SUMUT .
75. AKBP SLAMET ADY PURNOMO, S.IK . S.H.. M.H NRP 78081209 KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KABAGWASSIOIK DITRESKR IMSUS POLDA KEP BABEL .
76. AKBP MOCH. RISYA MUSTARIO, S.H.,S.l.K., M.H. NRP 77040965 KASIJIANREK SUBOITJEMENOPSREK DITKAMSEL KORLANTAS POLRI OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP.BABEL .
77. AKBP ESA ESTU UTAMA, S.l.K. NRP 78030914 WADIRPOLAIRUD POLDA KALSEL DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WAKA SPN POLDA KALSEL .
78. AKBP ANDI AONAN SYAFRUDDIN, S H S IK . MM NRP 79090712 KAPOLRES KOTABARU POLDA KALSEL DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WADIRPOLAIRUO POLDA KALSEL .
79. AKBP M. GAFUR ADITYA HARISADA SIREGAR. S.1.K. NRP 79071556 ANALIS KEBIJAKAN MUDA DITBINMAS POLDA METRO JAYA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES KOTABARU POLDA KALSEL .
80. AKBP INORA SETIAWA N, S.l.K.. M.Hum. NRP 80020999 KAPOLRES CIMAHI POLDA JABAR OIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAGKOMPETEN BAGPENKOMPETEN ROBINKAR SSDM POLRI .
81. AKBP IMRON ERMAWAN. S.H., S.1.K., M H NRP 78041234 PULUH KAPOLRES CIREBON KOTA POLDA JABAR DIANGKAT DALAM SATU JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES CIMAHIPOLDA JABAR .
82. AKBP M. FAHRI ANGGIA NATUA SIREGAR. S.H., S.l.K.. M.H. NRP 81080644 KASUBDITGAKKUM DITLANTAS POLDA METRO JAYA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES CIREBON KOTA POLDA JABAR .
83. AKBP LEGANEK MAWARDI. S.H., S l.K., M Si NRP 80100942 KAPOLRES CILACAP POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAGADA BAGRENMIN KORLANTAS POLRI .
84. AKBP EKO WIDIANTORO, S.l.K , M.H. NRP 78091195 PULUH KAPOLRES ACEH TIMUR POLDA ACEH DIANGKAT DALAM EMPAT JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES CILACAP POLDA JATENG .
85. AKBP MAHMUN HARi SANDY SINURAT. S.l.K. NRP 77040954 PULUH KAPOLRES ACEH TENGAH POLDA ACEH DIANGKAT DALAM LIMA JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES ACEH TIMUR POLDA ACEH .
86. AKBP NUROCHMAN NULHAKIM, S.l.K. NRP 79070904 KASUBDITGAKKUM DITPOLAIRUD POLDA KEPRI DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES ACEH TENGAH POLDA ACEH .
87. AKBP EDWIN LOUIS SENGKA. S.l.K , M.Si. NRP 78081217 PULUH KAPOLRES BATANG POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN TUJUH BARU SEBAGAI KASUBBAGSUMDA BAGRENDAFUNG
RORENMIN ITWASUM POLRI .
88. AKBP MOCHAMMAD IRWAN SUSANTO, S l.K , S.H. NRP 79011217 KAPOLRES PEKALONGAN KOTA POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES BATANG POLDA JATENG .
89. AKBP WAHYU ROHADI. S.1.K. NRP 80021037 KOORSPRIPIM PULUH POLDA JATENG DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI SEMBILAN KAPOLRES PEKALONGAN KOTA POLDA JATENG .
90. AKBP DONY ALEXANDER, S.1.K., M.H. NRP 79040894 PULUH KAPOLRES MOJOKERTO POLDA JATIM DIAN3KAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAGRENMIN DITTIPIONARKOBA BARESKRIM POLRI .
91. AKBP APIP GINANJAR, S.l.K , M.Si. NRP 80020995 KAPOLRES PULUH PAMEKASAN POLDA JATIM DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI SATU KAPOLRES MOJOKERTO POLDA JATIM TIK
92. AKBP ROGIB TRIYANTO, S.l.K. NRP 77111025 PULUH P.S. KASUBBAGPROGAR BAGREN KORBRIMOB POLRI DUA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES PAMEKASAN POLDA JATIM .
93. AKBP HARVIADHI AGUNG PRATHAMA, S.1.K., M.l.K. PULUH NRP 80000941 KAPOLRES NGANJUK POLDA JATIM TIGA DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KASUBBAG LO BAGLOTASET NCB IN-ERPOL INDONESIA DIVHUBINTER POLRI.
94 . AKBP JIMWY TANA. S.l.K. NRP 78051228 KABAGOPS PULUH POLRESTA6ES SURABAYA POLDA JATIM DIANGKAT DALAM EMPAT JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES NGANJUK POLDA JATIM .
95 . AKBP KHAIRUL SALEH. S.H.. S.l.K.. M.S1 NRP 78051193 PULUH KAPOLRES BELU POLDA NTT DIANGKAT DALAM JABATAN BARU LIMA SEBAGAI WADIRESKRIMSUS POLDA NTT .
96. AKBP YOSEP KRISBIYANTO. S.l.K. NRP 78011014 PULUH KABAGBINOPSNAL DITLANTAS POLDA NTI DIANGKAT DALAM ENAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES BELU POLDA NTI.
97. AKBP JOSEPH F.H. MANDAGI, S l.K NRP 77020764 PULUH P.S. KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA POLDA NTI TUJUH DIANGKAT DALAM JABATAN BARU SEBAGAI WAD RSAMAPTA POLDA NTI.
98. AKBP SIGIT HARIMBAWAN. S.H.. S.l.K. M H NRP 81121062 PULUH KASUBDITWASTER DITPAMOBVIT POLDA NTT DIANGKAT DELAPAN DALAM JABATAN BARU SEBAGAI KAPOLRES SUMBA BARAT DAYA POLDA NTT .