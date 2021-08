JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi melaporkan saat ini angka positivity rate Covid-19 di Tanah Air kembali mengalami penurunan kini di angka 18,2%.

“Positivity rate nasional kita tercatat pada angka 18,2% menurun dibandingkan Minggu sebelumnya,” ungkap Nadia dalam Konferensi Pers PPKM secara virtual, Rabu (25/8/2021).

Nadia mengatakan pemerintah terus mengupayakan agar positivity rate Covid-19 menurun. Upaya yang dilakukan yakni dengan peningkatan penemuan kasus, testing, pelacakan juga isolasi. “Kita berupaya untuk terus menurunkan positivity rate sambil mempertahankan upaya-upaya penemuan kasus testing pelacakan dan isolasi serta tetap meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.”

Sementara itu, angka positivity rate kurang dari 10% tercatat di beberapa provinsi yakni di DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. “Positif kurang dari 10% tercatat di Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.”

“Kita berharap provinsi-provinsi lain dapat mengikuti jejak provinsi tersebut untuk segera menurunkan positivity rate-nya merata di seluruh kabupaten kota di masing-masing provinsi dengan tetap mempertahankan testing rate sesuai dengan standar,” papar Nadia.

Nadia juga mengatakan bahwa angka testing rate Covid-19 per minggu sebesar 2,52 per 1.000 penduduk. “Minggu lalu kita mencatat angka testing rate sebesar 2,54 per 1.000 penduduk per minggu.”

“Dan yang perlu menjadi perhatian kita beberapa provinsi mengalami penurunan dan belum mencapai target testing minimal yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat,” katanya.

Nadia meminta agar provinsi kabupaten kota terus melakukan inovasi dan percepatan testing. “Kami harapkan provinsi dan kabupaten kota terus melakukan berbagai upaya inovasi dan terobosan untuk mencapai segera lakukanlah percepatan.”

(kha)