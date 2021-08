JAKARTA - Melahirkan seorang anak adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para ibu di dunia. Tiada hal yang paling membuat bahagia, kecuali menyaksikan sang buah hati hadir di tengah-tengah keluarga. Namun, hal itu tidak berlaku bagi beberapa ibu ini. Mereka harus kehiangan nyawanya akibat terserang Covid-19, sebelum sempat melihat anaknya. Berikut daftarnya.

1. Londonderry, Irlandia Utara

Kisah pilu datang dari Londonderry, Irlandia Utara. Seorang bayi perempuan harus digendong di belakang peti mati ibunya yang meninggal akibat Covid-19, hanya beberapa hari setelah melahirkan. Dilansir dari Okezone, ibu bayi yang berusia 33 tahun itu dirawat di rumah sakit selama 16 hari sebelum akhirnya meninggal. Meskipun demikian, bayi yang dilahirkan dalam kondisi normal dan sehat.

2. Cimahi, Jawa Barat

Cerita lain datang dari dalam negeri, tepatnya di Cimahi, Jawa Barat. Seorang bayi laki-laki dilahirkan secara prematur pada Juli 2021 di salah satu rumah sakit di wilayah Cimahi. Keputusan dokter untuk melakukan proses persalinan lebih cepat bukan tanpa alasan. Bayi tersebut diketahui terpapar Covid-19 dari ibunya, TN yang merupakan seorang tenaga kesehatan atau nakes. Kondisi TN semakin buruk pasca melahirkan. Apalagi, ia memiliki penyakit paru-paru. Tepat 3 hari setelah melahirkan puteranya, TN meninggal dunia sebelum sempat menggendong anaknya.

3. Depok, Jawa Barat

Seorang wanita asal Depok, Jawa Barat dengan inisial IS tidak bisa bertemu apalagi menggendong anak yang baru dilahirkannya. IS harus melahirkan bayinya dalam usia kandungan yang baru menginjak 7 bulan, alias prematur dengan operasi sesar. Kondisi IS semakin memburuk ketika proses persalinan, hingga akhirnya ia meninggal dunia akibat tak mampu melawan virus Covid-19 yang menderanya. IS berpulang setelah menjalani perawatan selama lebih dari 2 minggu di rumah sakit.

4. Kiev, Ukraina

Kisah pilu selanjutnya juga dialami seorang bayi di Kiev, Ukraina. Ia tidak bisa bertemu ibunya, lantaran si ibu meninggal dunia beberapa jam setelah melahirkan akibat terinfeksi virus Covid-19. Dirangkum dari beragam sumber, ibu bayi sempat menderita beberapa penyakit lain, seperti obesitas dan hipertensi sebelum terpapar Covid-19.