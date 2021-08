BANDUNG - Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal mengatakan keterbukaan informasi publik harus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan ibu-ibu karena peranan seorang ibu bisa menggantikan siapapun, namun tidak bisa digantikan oleh siapapun.

Hal tersebut disampaikan Ijang saat membuka acara Webinar “Mother and Economic Independen” yang diselenggarakan secara daring melalui platform zoom webinar dan Youtube oleh on behalf of Work with Heart, kelompok penerima beasiswa Jabar Future Leader yang penyelenggaraannya didukung oleh Komisi Informasi Jawa Barat, Komunitas Mama My Is Hero, Okezone, dan Martha Tilaar, Minggu (15/8/2021).

Ijang menyampaikan, sosok seorang ibu yang sangat berarti dalam sebuah kehidupan, memiliki cerita tentang cinta, kasih sayang, dan sebuah perjuangan terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang ini, banyak ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga dari sisi penopangan kebutuhan keluarga.

Hadir dalam acara tersebut Richard Adam sebagai owner Mama is My Hero’s, Direktur Pengembangan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Ema Widiastuti, serta Direktur MNC Portal Indonesia sekaligus Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Yadi Hendriana. Serta Ketua Tim Penggerak PKK Provisi Jawa Barat, Atalia Praratya.

Dalam pemaparannya, Ema Widiastuti mengatakan peranan ibu sangat penting untuk meningkatkannya keterbukaan informasi karena ibu salah satu contoh leadership dan inspirasi seorang anak. Tidak hanya itu, seorang ibu bisa menjadi hero untuk keluarga bahkan para pekerjanya.

Tidak ada salahnya sosok wanita yang bekerja untuk keluarganya bahkan menjadi kepala rumah tangganya karena suami yang di PHK selama pandemi ini. “Saya Pribadi menjadikan pencapaian ini suatu apresiasi untuk diri sendiri bahwa kita sebagai wanita memiliki value untuk Mandiri Financial,” ujarnya.

Sementara pembicara lainnya Yadi Hendriana, menambahkan, ibu adalah sisi cahaya, ibu adalah keajaiban, karena ibu bisa membuat semua tenang, senang semuanya.

"Saya belajar tanggung jawab, kemudian dari seorang ibu saya juga belajar bagaimana cara bergaul dengan lingkungan saya bisa seperti ini bisa berdiri di sini juga bisa sukses dalam karir dan lain-lain. Tentu adalah berkat dari seorang ibu bagi saya itu adalah keajaiban," ujar Yadi.

Ketika Wanita memiliki peran di luar rumah, sambungnya, akan lebih disoroti oleh banyak orang. Sehingga di situlah passion seorang ibu.

"Tidak ada perbedaan gender, itu adalah bentuk tanggung jawab seorang ibu. Mandiri finansial juga penting selain itu bentuk membantu keluarga, seorang istri juga bisa memanfaatkan waktunya dan membuat anaknya bangga dengan pencapaian yang dilakukan oleh seorang ibu," tuturnya.

Sementara, Ketua Tim Penggerak PKK Provisi Jawa Barat, Atalia Praratya menyampaikan peran ibu di masa pandemi Covid-19 harus mandiri dan berdaya. “Hati seorang ibu adalah kelas pembelajaran, cinta dan sumber keberanian bagi anaknya,” kata Atalia. Ibu yang mandiri, kata dia, turut mempersiapkan anak yang mandiri. Jadi, kalau ibu bisa hebat mampu menjadi wanita yang komplit di masa pandemi ini maka akan menghasilkan anak-anak yang mandiri. Athalia mengungkapkan permasalahan perempuan pada masa pandemi tentunya banyak dihadapi karena perempuan sebagai penyangga rumah tangga. “Permasalahan di antaranya pekerja perempuan banyak mengalami PHK, perempuan yang bekerja langsung dalam sektor pelayanan langsung sulit untuk menjaga jarak, tidak semua ibu mampu membimbing anaknya selama kegiatan belajar mengajar di rumah karena tidak semua ibu memiliki kompetensi paedagogik, beban perempuan meningkat dalam mengurus rumah tangga terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga,” sambung Praratya.