JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menghadiri Penganugerahan Tanda Kehormatan kepada 335 tokoh Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Tahun ini tanda jasa Medali Kepeloporan dan Tanda Kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa. Penghargaan tersebut diberikan kepada para mantan pejabat negara, pengusaha, ilmuwan, WNI, WNA, dan tenaga medis serta tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan Covid-19.

Penganugerahan tanda kehormatan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76, 77, dan 78/TK/2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa.

Berikut daftar penerima Tanda Kehormatan diantaranya Almarhum Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Periode 2009 -2018 dan Almarhum I Gede Ardika, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Periode 2000-2004 menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana, Antonius Sujata, S.H., M.H., Ketua Komisi Ombudsman Nasional Indonesia Periode Tahun 2000-2011 menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama, Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Anggota Komisi Yudisial RI Periode 2015-2020/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial; Wakil Ketua Komisi Yudisial Paruh Kedua Periode Juni 2018-2020 dan Dr. (H.C.) Dipl.-Ing Jacobus Busono, Pendiri, Pemilik dan Chairman Pura Group menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya, Almarhum RT Kusumokesowo.

Kemudian Seniman dan Pemelihara Warisan Budaya Jawa menerima Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, Almarhum Drs. H. Rusdi Sufi, Akademisi dan Pemelihara Warisan Sejarah dan Budaya Aceh; Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Goldammer, Johann Georg, Andreas, Direktur Global Fire Monitoring Center (GFMC), Max Planck Institute for Chemistry, Freiburg University; and Professor for Fire Ecology and Fire Management at Freiburg University, Germany; Dr. Ishadi Sutopo Kartosaputro, M.Sc., Komisaris Transmedia; Eurico Guterres, S.E., M.M., Ketua Umum Uni Timor Aswa'in (UNTAS) dan Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama.

Sedangkan dua perwakilan penerima dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19 mewakili 256 penerima lainnya, yaitu Almarhum Dr. dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD dan Almarhumah Ngadiah, S.K.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama serta satu perwakilan penerima dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani Covid-19 mewakili 66 penerima lainnya, yaitu Almarhum Soehendro, S.K.M., M.Kes. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Adapun tanda kehormatan ini diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.