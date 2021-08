JAKARTA - MNC Portal Indonesia menyelenggarakan Festival Indonesia Tangguh 2021 selama bulan Agustus 2021. Rangkaian Festival Indonesia Tangguh 2021 ini dimulai pada tanggal Jumat (6/8/2021).

Rangkaian Festival Indonesia Tangguh 2021 ini memiliki sejumlah acara yang sangat menarik, antara lain:

1. Bedah Buku Sang peramal karya Chandra Bientang secara virtual dalam rangka memperingati 9 tahun Sindonews.

2. Instagram Challenge "Merdeka ala Kamu" di Okezone.com dan iNews.id dengan mengunggah foto ekspresi kemerdekaan dan tuliskan caption dengan pantun menarik tentang kemerdekaan pada 6-22 Agustus 2021. Info lengkap di https://bit.ly/OkezoneFIT dan https://bit.ly/InewsIdFIT

3. Cerpen Challenge di Instagram Sindonews yang terbuka untuk peserta umum dan menangkan hadiah menariknya. Kompetisi ini berlangsung pada 6-22 Agustus.

4. Artikel khusus Kemerdekaan di Okezone akan mulai 16 Agustus.

5. Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2021 akan disiarkan langsung di enam portal MNC dilanjutkan dengan sejumlah webinar dengan narasumber terpercaya.

6. Webinar pertama bertemakan "Daerah Tangguh, Daerah Tumbuh" yang akan dibuka langsung oleh Hary Tanoesoedibjo dan mengundang para Gubernur dari beberapa daerah di Indonesia. Segera daftar di http://bit.ly/FestivalIndonesiaTangguh

7. Webinar kedua bertajuk ”Penanggulangan Covid-19, di Negara Sahabat” dan berupaya untuk menggali kisah sukses penanganan Covid-19 diberbagai negara di dunia. Segera daftar di http://bit.ly/FestivalIndonesiaTangguh

8. Webinar ketiga dengan 3 Kepala Daerah juga bertemakan "Daerah Tangguh, Daerah Tumbuh". Segera daftar di http://bit.ly/FestivalIndonesiaTangguh

9. Konser Pesan Untuk Negeri yang akan menampilkan lagu-lagu perjuangan, pembacaan puisi kemerdekaan dari para tokoh, dan pertunjukan seni dari berbagai daerah.

10. Special Dialogue Live at TikTok @Okezone tema Indonesia Sehat, Ekonomi Kuat pada tanggal 20 Agustus 2021.

11. MNC Portal menyelenggarakan Webinar “Jurnalis Internasional Melawan Hoax di Masa Pandemi” dalam Rangka memperingati HUT- Sindonews ke-9 pada 31 Agustus.

12. Virtual Concert "Merah Putih". Konser virtual yang disiarkan di enam portal MPI ini akan digelar pada tanggal 31 Agustus 2021. Enam portal di bawah MNC Portal Indonesia: Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, Celebrities.id, Sportstars.id, dan IDXChannel.com.

Konser virtual ini rencananya akan dimulai pada pukul 13.30 hingga pukul 17.40 WIB. Acara ini akan dimeriahkan oleh sejumlah artis berbakat Indonesia seperti Ihsan Tarore, 3 Composer, hingga Andmesh. Masing-masing dari mereka akan membawakan dua lagu dalam acara tersebut.

Ihsan Tarore akan membawakan lagu Tempat Lama Rasa Baru dan Biar Orang ciptaan Tengku Shafick. 3 Composer akan membawakan lagu Salah Benar dan Energi Cinta bersama Nicky Tirta. Andmesh akan membawakan lagu Nyaman dan Kumau Dia.

Penyanyi berdarah Batak yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, Kaleb Jonathan juga akan tampil dan membawakan dua lagu miliknya. Kaleb akan membawakan lagu It's Only Me dan Now I Know.

Tidak hanya itu, band indie label juga akan turut meramaikan konser virtual "Merah Putih" ini. Mytha Lestari, Dudy Oris, Reality Club, dan Wempie Bona Verstraeten, musisi asal Medan yang kini berkarier di ibu kota ambil bagian dalam acara ini. Masing-masing dari mereka juga akan membawakan dua lagu dalam acara tersebut.

Konser virtual "Merah Putih" ini, juga menghadirkan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Voca Erudita dari Universitas Sebelas Maret (UNS) dan PSM Agria Swara dari Institut Pertanian Bogor.