JAKARTA - Meningkatnya kejahatan jalanan dalam beberapa hari terakhir mengindikasikan bila saat ini masyarakat mulai lapar. Kebutuhan tinggi tak diimbangi dengan terbatasanya akses masyarakat dalam PPKM.

Di sisi lain upaya mengurangi dampak PPKM melalui bantuan sosial (bansos) disinyalir belum merata menjadi salah satu penyebab meningkatkanya kejahatan.

Kriminolog Universitas Indonesia, Achmad Hisyam tak menampik akan hal itu. Ia menyebutkan bila saat ini ada tiga penyebab masyarakat melakukan tindakan kriminal yakni karena serakah (crime by greed), karena terpaksa, dan karena kebutuhan (crime by needs).

"Nah, saat ini kebutuhan menjadi tinggi," katanya.

Selain karena kebutuhan tinggi, pendapatan yang berkurang menjadi dorongan sekelompok masyarakat nekat melakukan perbuatan kriminal. "Ini menjadi warning bagi pemerintah, tandanya kelaparan semakin tinggi," kata Hisyam.

Selain itu, Hisyam kemudian melihat terhadap beberapa kasus yang nilai kerugian yang rendah. Maka jeratan penjara tak bisa dilakukan terhadap pelaku.

Meski demikian, Hisyam menyarankan agar bansos segera dilakukan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah wajib segera memberikan agar pemenuhan dapur masyarakat tercukupi. Selain itu pemberian bansos harus merata agar tak terjadi ketimpangan.

"Selain kepada masyarakat mampu agar membantu lingkungan sekitarnya. Sehingga masalah kelaparan sedikit teratasi," tutupnya.

(Ari)