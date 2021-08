JAKARTA - Seorang wanita menjadi perbincangan di media sosial usai memamerkan pacar bulenya. Videonya jadi viral karena ia mengaku sering di-bully karena dianggap berkulit hitam dan kurus.

Akun bernama @yookedel ini menjelaskan bahwa ia dulunya sering dibully tak akan mendapatkan pacar karena kulitnya yang hitam, kurus dan tak terurus.

Namun siapa sangka, ia mengaku telah mendapatkan pacar bule, yang menurutnya ganteng dan baik hati.

"Mana ada cowo tang suka, lu jelek, item, kurus pula," jelas tulisan di videonya.

Namun, ia pun memamerkan dan mengaku tengah berpacaran dengan sorang bule.

"Sorry girl, i got a bf very handsome and kind," jelasnya lagi.

Video itu menjadi trendinf di Tiktok usai disukai 458,5k pengguna dan mendapat 9.713 komentar hingga Jumat (6/8/2021) pukul 17.30 WIB.

(kha)