JAKARTA - Tiga hari jelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan skenario penyekatan untuk menekan mobilitas masyarakat. Sebanyak 1.038 titik penyekatan di Lampung, Jawa, dan Bali yang telah berlaku sejak Jumat (16/7/2021) kemarin tetap berlaku hingga tujuh hari ke depan termasuk pada saat Idul Adha.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan mengatakan pihaknya terus mengantisipasi mobilitas masyarakat. Jajarannya membagi lokasi penyekatan menjadi tiga ring pengamanan jelang Idul Adha.

"Harus kita antisipasi agar mobilitas ini bisa ditekan kita sudah menggelar kegiatan kegiatan pencegahan itu dengan mendirikan pos pos atau lokasi penyekatan dengan pola ring satu, dua, dan tiga baik tingkat provinsi, kabupaten, sampai kecamatan," kata Rudi saat jumpa pers jelang Idul Adha melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

"Adapun penyekatan itu dengan menjelang Idul Adha kita tambah lagi pos penyekatan sehingga yang kita gelar untuk mengantisipasi kegiatan Idul adha ada 1.038 pos penyekatan PPKM Darurat dan ditambah dengan kegiatan antisipasi Idul Adha 1038 pos yang kita gelar utamanya prioritas di wilayah Lampung, Jawa, dan Bali," imbuhnya.

Rudi mengatakan adapun 1.038 pos penyekatan ini tersebar baik di Tol, non-tol, dan pelabuhan. Mulai dari lampung ada 21 lokasi pos penyekatan terdiri dari 2 lokasi di jalan tol, 17 di jalan non-tol, kemudian 2 lokasi di pelabuhan Bakauheni dan Panjang.

Selanjutnya, Banten ada 2 lokasi tol, 11 non-tol, 1 lokasi di pelabuhan Merak. Jakarta ada 100 lokasi, 15 di tol, 85 di non tol. Jawa Barat 353 lokasi, 21 di tol, 332 non-tol. DIY 23 lokasi non tol.

Kemudian, Jawa Tengah 27 lokasi di jalan tol 244 non tol. Jawa Timur 209 lokasi terdiri dari 11 tol 189 non tol satu lokasi di pelabuhan Ketapang. Bali 41 lokasi terdiri dari 38 non tol 3 lokasi di pelabuhan Padang Bay, Benoa, dan Gilimanuk.