JAKARTA - Bendera Merah Putih berkibar gagah di geladak Kapal Perang Turki TCG Burgazada (BUR) yang tengah melaksanakan latihan bersama dengan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM-367). Adapun latihan bersama antara Indonesia dan Turki digelar di perairan Lebanon, Kamis (15/07/2021).

Latihan rutin bersama antar Kapal Perang yang tergabung dalam Satgas MTF UNIFIL di laut Mediterania kali ini nampak berbeda. Pasalnya, dalam latihan tersebut terlihat dua orang Prajurit KRI SIM-367 mengenakan busana yang merepresentasikan tokoh pahlawan nasional Sultan Iskandar Muda dan tokoh pewayangan Hanoman.

Dua prajurit itu membawa bendera Turki dan Indonesia sebagai bentuk penghormatan dan isyarat tanda persahabatan yang erat antarkedua negara. Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Abdul Haris menjelaskan, latihan yang dilaksanakan ini adalah Replenishment at Sea (RaS) atau latihan pembekalan di laut.

Dia menjelaskan, latihan pemberian bantuan logistik ini berupa transfer bahan bakar, amunisi sampai dengan logistik makanan kepada kapal yang membutuhkan.

"Dalam latihan kali ini, kami ingin menunjukkan kepada negara sahabat bahwa latihan yang kita selenggarakan tidak hanya latihan militer semata. Melainkan kami sisipkan pertunjukan seni dan budaya di dalamnya, sehingga latihan ini semakin mengakrabkan hubungan kedua negara," tutur Haris dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Dia memaparkan, hal ini sejalan dengan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono yang menekankan kepada seluruh prajurit TNI AL yang melaksanakan tugas operasi ke luar negeri untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan AL negara lain.

Di akhir latihan, Komandan KRI SIM-367 menyampaikan pesan melalui jaring komunikasi radio untuk Komandan TCG BUR, "Thank you very much for your professionalism and stay healthy brother".

Kemudian dibalas oleh Komandan TCG BUR, "This exercise is not only about to train our profesionalism, but it's about our good relationship as Navy Brotherhood."