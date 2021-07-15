JAKARTA - Kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 56.757 pada Kamis (15/7/2021) hingga puku; 12.00 WIB. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah provinsi.
Tambahan kasus hari ini berdasarkan pemeriksaan terhadap 249.059 spesimen. Sebanyak 169.608 spesimen diperiksa menggunakan metode real time polymerase chain reaction, 883 spesimen melalui tes cepat molekuler, dan 78.568 lewat tes antigen.
Dari tambahan kasus hari ini, terbanyak berada di Jakarta. Posisi berikutnya diisi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Berikut sebaran 56.757 kasus positif Covid-19 di 34 provinsi :
1 DKI JAKARTA 12.691
2 JAWA BARAT 11.101
3 JAWA TIMUR 8.230
4 JAWA TENGAH 4.360
5 BANTEN 3.994
6 DI YOGYAKARTA 2.706
7 KALIMANTAN TIMUR 1.543
8 SUMATERA UTARA 1.127
9 RIAU 963
10 SUMATERA SELATAN 963
11 BALI 843
12 SUMATERA BARAT 678
13 NUSA TENGGARA TIMUR 639
14 KEPULAUAN RIAU 625
15 SULAWESI SELATAN 594
16 KALIMANTAN BARAT 585
17 BANGKA BELITUNG 511
18 KALIMANTAN SELATAN 493
19 JAMBI 388
20 SULAWESI UTARA 380
21 BENGKULU 372
22 NUSA TENGGARA BARAT 370
23 PAPUA BARAT 350
24 LAMPUNG 349
25 PAPUA 318
26 SULAWESI TENGAH 308
27 KALIMANTAN TENGAH 258
28 SULAWESI TENGGARA 222
29 MALUKU UTARA 199
30 MALUKU 162
31 KALIMANTAN UTARA 155
32 SULAWESI BARAT 117
33 ACEH 100
34 GORONTALO 63
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