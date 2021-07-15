Kasus Covid-19 Bertambah 56.757, Berikut Sebarannya di 34 Provinsi

Tim Okezone, Okezone · Kamis 15 Juli 2021 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 15 337 2441161 kasus-covid-19-bertambah-56-757-berikut-sebarannya-di-34-provinsi-IC0wIJ29Fm.jpg Warga menjalani tes swab. (Ilustrasi/Foto : Dok Okezone.com)
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JAKARTA - Kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 56.757 pada Kamis (15/7/2021) hingga puku; 12.00 WIB. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah provinsi.

Tambahan kasus hari ini berdasarkan pemeriksaan terhadap 249.059 spesimen. Sebanyak 169.608 spesimen diperiksa menggunakan metode real time polymerase chain reaction, 883 spesimen melalui tes cepat molekuler, dan 78.568 lewat tes antigen.

Dari tambahan kasus hari ini, terbanyak berada di Jakarta. Posisi berikutnya diisi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Berikut sebaran 56.757 kasus positif Covid-19 di 34 provinsi :

1 DKI JAKARTA 12.691

2 JAWA BARAT 11.101

3 JAWA TIMUR 8.230

4 JAWA TENGAH 4.360

5 BANTEN 3.994

6 DI YOGYAKARTA 2.706

7 KALIMANTAN TIMUR 1.543

8 SUMATERA UTARA 1.127

9 RIAU 963

10 SUMATERA SELATAN 963

11 BALI 843

12 SUMATERA BARAT 678

13 NUSA TENGGARA TIMUR 639

14 KEPULAUAN RIAU 625

15 SULAWESI SELATAN 594

16 KALIMANTAN BARAT 585

17 BANGKA BELITUNG 511

18 KALIMANTAN SELATAN 493

19 JAMBI 388

20 SULAWESI UTARA 380

21 BENGKULU 372

22 NUSA TENGGARA BARAT 370

23 PAPUA BARAT 350

24 LAMPUNG 349

25 PAPUA 318

26 SULAWESI TENGAH 308

27 KALIMANTAN TENGAH 258

28 SULAWESI TENGGARA 222

29 MALUKU UTARA 199

30 MALUKU 162

31 KALIMANTAN UTARA 155

32 SULAWESI BARAT 117

33 ACEH 100

34 GORONTALO 63

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Dengan tambahan hari ini, total kasus positif menjadi 2.726.801.

Sementara itu, pasien sembuh hari ini sebanyak 19.049 orang. Total 2.176.412 orang telah sembuh dari corona.

Kasus kematian pada hari ini tercatat 982 orang. Sebanyak 70.192 orang meninggal terkait Covid-19 selama pandemi.

Sementara itu, suspek pada hari ini sebanyak 209.186. Kasus aktif per hari ini mencapai 480.199.

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