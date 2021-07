JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah jabatan 245 Perwira Prajurit Karier (Pa PK) TNI Tahun Ajaran 2021. Panglima TNI bertindak langsung sebagai inspektur upacara di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021).

Lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pelantikan digelar dengan dua metode, yaitu secara langsung dan dalam jaringan (daring). Terdapat empat perwira yang mendapatkan status alumnus terbaik dari tiga matra angkatan.

Keempatnya adalah Letda Czi Muhammad Abdul Qohhar dari Matra Darat, Letda Laut (KH) Muhammad Rizky Ruswan Winata dari Matra Laut, Letda Sus Habib Herman dari Matra Udara. Sementara untuk lulusan terbaik wanita TNI jatuh kepada Letda Laut (KH/W) Nely Yuspita.

"Upacara Prasetya Perwira kali ini diselenggarakan di tengah keprihatinan kita bersama yang sedang menghadapi kasus lonjakan kasus positif Covid-19. Sehingga sebagaimana tahun lalu, tahun ini pun kita selenggarakan secara hibrid, baik secara langsung maupun daring," tutur Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021).

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengingatkan para perwira yang baru saja dilantik untuk bisa menghadapi tantangan yang tentunya semakin dinamis, beragam, serta sulit diprediksi. Menurutnya, hal itu terjadi seiring teknologi yang berkembang kian pesat.

"Medan tempur kita tidak hanya berada pada domain fisik saja, tetapi sudah mulai merambah pada domain nonfisik atau dunia maya, dan siber, bahkan juga luar angkasa," ucapnya.

Oleh karena itulah, para perwira harus memiliki visi yang tajam serta inovatif untuk bisa mengantisipasi peperangan model baru tersebut. Menurut Hadi, sebagai perwira milenial yang akrab dengan teknologi dan media sosial, para perwira harus bisa mengeksploitasi keunggulan dan kemudahan yang diberikan.

"Jadikan teknologi sebagai media dan sarana untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas," ujarnya.

Dia memastikan, sebagai alat pertahanan negara, penguatan TNI menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Atas dasar itulah, kata Hadi, pembangunan SDM profesional menjadi sebuah keharusan.

"Sehebat apapun teknologi atau alutsista yang kita miliki, faktor utamanya adalah tetap the man behind the gun. SDM menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan tugas," ucapnya.