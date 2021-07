YOGYAKARTA - Warganet baru-baru beredar dihebohkan dengan viralnya cuitan yang diunggah akun Twitter @txtdrkaumbengek, yang menampilkan tangkapan layar postingan GKR Hayu yang disebut kampungan saat berada di Jakarta.

Cuitan yang diunggah Sabtu 4 Juli 2021 itu menampilkan tulisan GKR Hayu yang bercerita soal pengalamannya waktu di Jakarta pada 2018.

Kala itu, GKR Hayu menyebrang jalan di ibu kota dibantu oleh satpam. Dan GKR Hayu mengucapkan terima kasih kepada satpam yang telah membantunya itu.

“Nyebrang dr Plaza Senayan ke Senayan City ngucapin ‘makasih pak’ sama tiap satpam yg nyebrangin. Diketawin gerombolan di belakang. Bisik2 ngatain kampungan,” tulis putri Keraton Yogyakarta itu di akun Twitternya, @GKRHayu.

GKR Hayu terheran-heran dengan sikap gerombolan orang tersebut. Padahal kebiasaan baik terseebut adalah bentuk sopan santun dan tata krama.

“That’s called manners ma fren, were you raised by wolves? [Itu namanya tata krama, teman-teman, dulu kalian dibesarkan serigala?],” tulisnya.

Cuitan Putri Keraton Yogyakarta Viral Curhatan GKR Hayu yang ia tulis tiga tahun silam itu viral kembali setelah diunggah ulang oleh @txtdrkaumbengek, dan disukai lebih dari 21.000 netizen. Netizen pun ramai-ramai mengomentari curhatan putri Keraton Yogyakarta itu. Salah satu netizen mengungkap soal tiga kata ajaib, yakni minta tolong, maaf dan terima kasih. Netizen tersebut juga pernah merasakan hal yang sama seperti GKR Hayu.