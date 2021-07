PADA 26 Agustus 1811 terjadi pertempuran di Mester Cornelis (sekarang Jatinegara) dan Matraman, Batavia, antara pasukan Inggris dan Perancis.

Kolonel (Purn) Jean Rocher, dalam bukunya Sejarah Perang Napoleon di Jawa, menuliskan bagian barat benteng dibatasi Sungai Ciliwung dari belakang Jalan Otista 1A hingga di ujung Jalan Slamet Riyadi 4. Tembok utara benteng adalah wilayah di sepanjang Jalan Kestarian 9 dan Jalan Palmeriam.

Rocher mengumpulkan pelbagai arsip dan catatan dari pihak yang berperang, yakni catatan versi Perancis yang dibukukan dalam L’ile de Java Sous la Domination Francaise karya Octave JA Collet yang diterbitkan di Brussel, Belgia, tahun 1910 .

Di catatan Major William Thorn, perwira Inggris menulis memoar pertempuran Mester Cornelis dalam Memoir of the Conquest of Java yang diterbitkan di London tahun 1815.

Napoleon waktu itu—awal dekade 1800—nyaris menguasai Eropa, saudaranya, Joseph Bonaparte, dijadikan Raja Spanyol . Napoleon juga menjadikan seorang kerabatnya menjadi penguasa Belanda yang diduduki.

Louis Bonaparte atau dikenal sebagai Lodewijk Bonaparte secara resmi menjadikan Belanda sebagai bagian Perancis pada 1811 menjelang Inggris menyerbu Pulau Jawa.

Perwira kepercayaan Napoleon Bonaparte, Herman Willem Daendels, menyiapkan perkubuan dan Jalan Raya Pos dari Anjer-Panaroekan untuk mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris yang berpusat di Madras, India.

Daendels digantikan Jansens. Komandan tempur dijabat oleh Jenderal Jean Marie Jumel yang dibantu sekitar 150 perwira dan prajurit Perancis.

