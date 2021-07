JAKARTA - Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VIII tahun 2021 kembali digelar oleh MNC Portal Indonesia, Selasa (6/7/2021).

Namun mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, IVL kali ini dilakukan secara virtual dengan menghadirkan sejumlah kepala daerah seperti bupati, wali kota dan gubernur.

Pada kegiatan IVL season VIII kali ini membawa tema “Peran Visi di Tengah Misi” Bersinergi dan Berkolaborasi untuk Bangsa. Para penguji IVL kali ini adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah.

Selanjutnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy; Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship Andi Ilham Said; serta Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

Sementara kepala daerah yang ikut serta dalam IVL season VIII adalah Bupati Barito Kuala, Noormiliyani A.S; Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi; Wali Kota Malang, Sutiaji; Bupati Asmat, Elisa Kambu. Kemudian Gubernur Aceh, Nova Iriansyah; Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach; dan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

Mewakili MNC Portal Indonesia Djaka Susila pada pembukaan kegiatan mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi menjadi sebuah tantangan bagi para kepala daerah dari pusat hingga tingkat gubernur, wali kota dan bupati.

Apalagi selepas libur Lebaran sesuai dengan prediksi, terjadi lonjakan kasus yang sangat signifikan sehingga membuat pemerintah harus menerapkan PPKM Darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021. Di sinilah tantangan dan ujian bagi para kepala daerah dalam menjalankan visi pemerintahan di tengah misi menghadapi pandemi Covid-19. “Kami yakin setiap kepala daerah di Jawa maupun di luar Jawa memiliki visi dalam mencari solusi terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sehingga bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh para pemimpin atau kepala daerah tersebut,” tandasnya.