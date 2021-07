JAKARTA - Industri pesawat tempur dapat dikatakan sebagai industri yang elite, sehingga tidak semua negara memiliki perusahaan ini.

Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara di dunia untuk memiliki alat utama sistem senjata yang memadai, dalam hal ini pesawat tempur.

Berikut beberapa perusahaan produsen dan pengekspor pesawat tempur.

1. Lockheed Martin

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di bidang pertahanan milik Amerika Serikat yang paling besar di dunia.

Lockheed Martin memproduksi beragam macam kebutuhan militer yang meliputi pesawat tempur beserta dengan kelengkapannya, seperti radar dan peluru kendali (rudal). Jet tempur F-16 adalah salah satu produksinya yang ditawarkan ke Indonesia, lebih tepatnya jet tempur F-16 Block 72.

2. BAE Systems

BAE Systems merupakan perusahaan swasta bermarkas di Inggris yang bergerak di bidang dirgantara, industri pertahanan, dan keamanan informasi.

Perusahaan ini merupakan hasil akuisisi dari British Aerospace (BAe) dan Marconi Electronic Systems (MES). Utamanya, perusahaan ini memproduksi pesawat tempur yang dapat dikatakan terbagi ke dalam dua kelas. Jet tempur Eurofighter Typhoon yang merupakan pesawat tempur Angkatan Udara Inggris merupakan salah satu kelas flagship.

Sedangkan Hawk yang merupakan jet tempur dengan single engine merupakan pesawat di kelas kedua yang diproduksi perusahaan ini. Pesawat Tempur Hawk merupakan salah satu pelengkap di TNI AU.

3. Shenyang Aircraft Co. Ltd.

Shenyang Aircraft Co. Ltd. merupakan perusahaan yang berada di bawah badan usaha milik negara Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan penghasil pesawat tempur terbesar di China.

Sejauh ini, Shenyang Aircraft Co. Ltd. sudah memproduksi 3 generasi jet tempur dan dikabarkan pada bulan April 2021 lalu bahwa perusahaan berencana membuat terobosan dalam program jet tempur generasi keempat. Rencananya jet tempur generasi keempat Cina ini akan berfokus pada peningkatan sejumlah teknologi utama di mana nantinya akan menjadi pesawat siluman dengan kemampuan setara dengan Chengdu J-20, Lockheed Martin F-22, dan Sukhoi Su-57.

4. Sukhoi Corporation

Sukhoi Corporation adalah perusahaan produsen pesawat militer milik Rusia. Perusahaan ini saat ini mengoperasikan beberapa seri pesawat yang diproduksinya, antara lain Su-24, Su-25, Su-27, Su-30, dan Su-33. Lebih dari 2.000 pesawat yang diproduksi perusahaan ini pun telah diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.

