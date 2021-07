JAKARTA - Pada awal tahun 2021 ini, Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum perjanjian ini diberlakukan, sejumlah kejadian terkait bom nuklir pernah terjadi. Berikut beberapa peristiwa peledakkan bom nuklir baik yang merupakan bagian dari uji coba atau tidak.

1. Little Boy

Pada Perang Dunia II lalu, tepatnya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom dari senjata nuklir di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 setelah Jepang menolak ultimatum perdamaian. Bom yang dijatuhkan ini disebut sebagai “Little Boy”.

Dilansir dari BBC, Ledakan bom ini setidaknya menewaskan 140.000 penduduk Hiroshima. Bom yang dinamakan “Little Boy” ini diperkirakan memiliki kekuatan ledakan sebesar 20.000 ton TNT. dan menjatuhkan bom kembali di Nagasaki pada 9 Agustus 1945.

Ledakan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang mampu meratakan bangunan dan melukai serta bahkan membunuh ribuan orang secara singkat. Bom nuklir ini menjadi bom pertama yang digunakan pada saat perang.

2. Fat Man

Masih pada Perang Dunia II, Amerika Serikat melanjutkan ledakan bom di Jepang dengan menjatuhkan kembali bom di Kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dilansir dari BBC, ledakan bom dengan kode “Fat Man” ini menewaskan setidaknya 74.000 penduduk di Nagasaki. Fat Man menjadi bom kedua yang digunakan dalam perang.

3. Tsar Bomba Pasca ledakan bom yang dibuat oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi negara yang tak tertandingi sebab satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Namun tidak lama setelah itu, Uni Soviet juga mulai menciptakan dan melakukan uji coba senjata nuklir. Tsar Bomba merupakan hasil dari fokus Uni Soviet dalam menciptakan alat dengan kekuatan luar biasa yang kini menjadi senjata nuklir dengan ledakan terbesar di dunia. Tsar Bomba diperkirakan memiliki kekuatan ledakan sebesar 50 megaton, 10 kali lebih besar dari seluruh ledakan di Perang Dunia II. Bom ini juga lebih besar dibandingkan dua bom Hiroshima dan Nagasaki digabungkan. Pada saat uji coba peledakannya di pulau terpencil di utara Lingkaran Arktik pada tahun 1961, gelombang kejutnya mampu meratakan pulau. Bahkan orang-orang yang tinggal 965 kilometer dari lokasi ledakan dapat kilatan dan udara panas juga dapat dirasakan dalam radius 250 kilometer. Selama 60 tahun pasca ledakan ini, belum ada senjata nuklir yang menandingi kekuatan destruktif Tsar Bomba ini.