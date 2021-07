JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito sembuh dari Covid-19. Wiku mengumumkan positif Covid-19 pertama kalinya pada 19 Juni 2021 lalu.

Dikutip dari media sosial pribadinya, Wiku menceritakan lebih dari satu tahun ikut serta dalam pengendalian Covid-19, dia pun menjadi bagian dari salah satu penyintas Covid-19.

“Setelah hampir lebih dari satu tahun ikut serta dalam pengendalian Covid-19 secara langsung, tidak pernah terbayangkan oleh saya menjadi bagian dari salah satu penyintas Covid-19. Namun, everything happened for a reason, blessings in disguise,” tulis Wiku, Jumat (2/7/2021).

Wiku mengatakan, selama masa perawatan, dia menjadi lebih dekat dengan keluarga. Bahkan, sebagai Jubir Satgas selama sakit juga tetap menjawab pertanyaan dari media terkait Covid-19.

“Selama masa perawatan, saya mendapatkan lebih banyak waktu istirahat yang sangat langka jika dibandingkan saat sehat. Selain itu, fase ini juga menjadikan saya lebih dekat dengan keluarga mendengarkan nasehatnya untuk beristirahat agar lekas sehat. Walaupun dalam proses perawatan, saya berusaha untuk tetap menjalankan pekerjaan yang bisa saya lakukan baik meeting virtual dengan Tim Pakar Satgas maupun menjawab pertanyaan media,” katanya.

Setelah 13 hari dirawat di rumah sakit, kini Wiku pun diizinkan melanjutkan isolasi mandiri di rumah. “Alhamdulillah, setelah selama 13 hari saya dirawat di rumah sakit setelah positif terinfeksi Covid-19, maka pada hari ini saya sudah diizinkan oleh tim dokter untuk pulang kembali ke rumah untuk melanjutkan isolasi mandiri,” kata Wiku.

“Saat ini, kondisi kesehatan saya sudah sangat membaik. Saya berterima kasih kepada tim dokter dan tenaga kesehatan yang telah melakukan perawatan kepada saya dengan sangat baik dan cermat,” ungkap Wiku.

Wiku pun menceritakan dirinya terpapar Covid-19 varian Delta. “Saya berharap apa yang saya alami, termasuk setelah didiagnosis terserang virus bervarian Delta dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Upaya pencegahan Covid-19 tidak terkotak-kotakkan, lebih ampuh bila protokol kesehatan dan vaksinasi dijalankan selaras,” paparnya.

“Selanjutnya, selama masa isolasi mandiri di rumah, saya akan mulai beraktivitas kembali secara virtual untuk memberikan update terkait dengan isu penanganan Covid-19 di tingkat nasional serta isu-isu relevan lainnya kepada rekan-rekan media. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memberikan dukungan kepada saya selama masa pemulihan. Terima kasih,” ungkap Wiku.

