JAKARTA - Sebanyak 3.078 tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran (RSDC-19) pada Kamis (1/7/2021) hingga pukul 06.00 WIB.

Dari data yang disampaikan pihak Humas RSDC-19 Wisma Atlet Kemayoran disebutkan ada 2.849 tenaga kesehatan terdiri dari 1.790 perawat umum, 296 dokter umum, 130 TNI/Polri, 99 Asisten Apoteker, 67 Analisis Laboratorium, 60 Ahli Gizi, 45 Perekam Medik, 39 dekon nakes turun.

Baca juga: Rata-Rata Keterisian Tower di RSDC Wisma Atlet Masih di Atas 90%

Kemudian adapula 26 surveilans epidemiologi, penata rontgen atau radiologi 25 orang, 23 dokter spesialis paru, 23 dokter gigi, 7 dokter spesialis penyakit dalam, 4 dokter spesialis penyakit jantung, 1 dokter spesialis radiologi, 9 dokter spesialis anestesi, 2 dokter spesialis anak.

Adapun untuk tenaga kesehatan lainnya yang jumlahnya kurang dari 20 orang yakni Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Kulit Dan Kelamin, Spesialis Forensik, Spesialis THT, Spesialis Jiwa, Spesialis Obgyn, Spesialis Farmakologi Klinik, Spesialis Neurologi, Spesialis Bedah Syaraf, Spesialis Fisik Dan Rehabilitasi, Spesialis Mata, Spesialis Okupasi, Spesialis Rehabilitasi Medik, Spesialis Mikrobiologi Klinik.

Baca juga: Pagi Ini, 7.113 Orang Jalani Perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Kebidanan, Perawat Gigi Terapis Gigi Dan Mulut, Penata Anastesi, Elektromedik, Koordinator Kesling/K3, Katim Kesling K3, Dekon Ruangan, Sepatu Boots, Sanitasi & Limbah, Nubika, ID Card, Set Kesling, K3RS, Fisioterapi, Alat Kesehatan, Spesialis Gigi, dan Spesialis Orthopedi.

Sedangkan untuk tenaga lainnya berjumlah 212 orang terdiri dari Admin Id Card , Admin Data Nakes/log Perawat, Admin Absen Nakes, Admin Sekretariat TNI, Admin SDM, Admin MCU, Admin FHCI, Admin Dokter Umum, Orientasi Admin Inventaris, Admin Tim Layanan Psikologi.

Kemudian adapula Dukungan Logistik Nakes (Yellow Zone), Dukungan Logistik Pasien (Red Zone), Dukungan Logistik Simak Inventaris, Humas (P2K), Delivery Red Zone (Porter), Non Nakes, Satma, Oksigen, Pengantar Berkas Pasien, Pemulasaran Jenazah, Sopir Ambulan, Admin Komite Medik, Call Centre, Kesling/K3 No Nakes, IT, Admin Koordinator Medik, Pekerja Sosial, Rohaniawan, dan Logistik Alkes.

Sedangkan untuk petugas posko terdiri dari Posko SDM Kemenkes, Posko IDI, LO Dinkes, dan Pembina Siswa.

Dari total kapasitas 7.894 bed yang ada di RSDC-19 Wisma Atlet Kemayoran terdiri dari 7.894 bed rawat umum, 94 bed IMCU, 39 bed HCU/ICU, dan 30 bed IGD.

Untuk logistik yang tersedia di RSDC-19 Wisma Atlet Kemayoran hari ini yakni 551 baju petugas, 23.350 coverall standart, 16.725 kacamata Googles baru, 171.656 handscoon non steril, 139.613 handscoon steril, 42.486 masker N95, 125.397 masker KN95, 1.053.978 masker bedah, 16.500 surgical cup, 13.822 Rapid Test, 9.320 VTM, dan 51 ventilator.