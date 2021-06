JAKARTA - Dewan Pers, Task Force Media Sustainability bersama Telkom Group akan meluncurkan TADEX (Tanah Air Digital Exchange) dengan mengusung tema Melaju Bersama Untuk Ekosistem Digital Indonesia. Peluncuran akan dilakukan Selasa 29 Juni 2021 pukul 13.00 15.00 WIB.

"Persiapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan memajukan digital ekosistem terbesar di Indonesia," tulisnya SVP Telkomsel Digital Advertising and Banking, Ronny W. Sugiadha, Sabtu (26/6/2021).

Ronny mengatakan, industri media di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan teknologi. Hal tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi media agar dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Melihat hal tersebut, Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability bersama dengan Telkom Group berkomitmen untuk merancang sebuah solusi yang membuka peluang baru akan industri media yang lebih berkelanjutan.

"Dengan mengambil filosofi Indonesian at heart, role for everyone, dan digital playground, TADEX hadir sebagai hasil kolaborasi antara Telkom Group dengan insan media di Indonesia," pungkasnya.

