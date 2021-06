JAKARTA - Cucu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasakti Maharajasa Yudhoyono bermimpi bertemu mendiang sang nenek, Ani Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Aliya Rajasa menantu SBY melalui akun Instagramnya.

Aliya Rajasa pun merasa terharu putranya didatangi Ani Yudhoyono dalam mimpi. Pancasakti rupanya didatangi Ani Yudhoyono lewat mimpi saat hendak disunat.

"Alhamdulillaah cucu lanangnya Pepo dan Memo sudah semakin besar..terima kasih Pepo dan Memo utk doanya dan kehadiran Memo melalui mimpi di malam sebelum khitanan," tulis Aliya Rajasa dalam keterangan postingannya, dikutip Jumat (25/6/2021).

Aliya merasa kedatangan Ibu Ani di mimpi putranya itu bertujuan untuk memberikan doa bagi sang cucu. "Seperti memberikan doa tersendiri bagi kami..," tulis Aliya Rajasa.

Aliya menceritakan tingkah polos putranya, Pancasakti saat bangun dari mimpinya bertemu dengan mendiang Ani Yudhoyono.

"Sakti yang 2 hari lalu terbangun dari tidurnya mencari Memo karena merasa baru sajaa ada Memo di sampingnya..

MasyaAllah Tabarakallah doa dan cinta kasih memo utk keluarganya terus terasa hingga saat ini..," sambung Aliya.

Allaahummaghfir laha warham ha wa’aafi ha wa’fu anha," tulis Aliya Rajasa.

Istri Edhy Baskoro itu tak lupa memanjatkan doa untuk Ibu Ani. Aliya mengaku sangat merindukan ibu mertuanya itu.

“Ya Allah! Ampunilah almarhumah Memo, berilah ia rahmat-mu, kesejahteraan, serta maafkanlah kesalahannya."

Miss you so much Memo but I feel you near memo… always," tutup Aliya Rajasa.