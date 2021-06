JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, Italia mengonfirmasi, delegasi RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak satu orang. Delegasi dari Tanah Air tersebut sedianya akan menghadiri pertemuan G20 di Kota Catania, Provinsi Sicilia, Italia, pada 22-23 Juni 2021.

Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Roma, Danang Waskito menyampaikan, terdapat dua delegasi Indonesia dari Jakarta yang menghadiri rangkaian pertemuan G20 di Catania.

Adapun rangkaian G20 tersebut yakni pertemuan G20 Education Ministers Meeting, G20 Employment Ministers' Meeting serta G20 Joint Meeting of Ministers Education and Ministers of Labour and Employment.

"Masing-masing delegasi Indonesia tiba di Catania secara terpisah dan setibanya di Catania telah menjalani rapid test (antigen) Covid-19," ucap Danang melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (23/6/2021).

Danang mengungkapkan, dari hasil rapid test antigen tersebut, salah seorang dari delegasi Indonesia terindikasi positif Covid-19, sementara lainnya negatif.

"Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilakukan tes molekuler (swab test) pada Senin (21 Juni 2021) kepada aatu orang delegasi Indonesia termaksud. Hasil swab test yang diterima pada Senin (21 Juni 2021) malam hari mengkonfirmasi yang bersangkutan positif Covid-19," ungkapnya.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada Selasa 22 Juni 2021 atau keesokan harinya, pihak Azienda Sanitaria Provincia (ASP) atau Dinas Kesehatan Provinsi Catania telah melakukan tes swab kepada enam orang delegasi Indonesia yang termasuk dalam kontak dekat dengan pasien positif. Keenam orang tersebut berasal dari delegasi dari Jakarta dan dari KBRI Roma. "Hasil swab test untuk keenam orang tersebut adalah negatif Covid-19," jelas Danang. Alhasil, Danang memastikan delegasi Indonesia yang positif corona berjumlah satu orang. Saat ini, yang bersangkutan sedang menjalani isolasi mandiri di hotel tempat mereka tinggal.