JAKARTA - Kasus virus corona (Covid-19) melonjak di sejumlah wilayah Indonesia usai libur Lebaran 2021. Tak hanya itu, ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan juga menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar vaksinasi Covid-19 dipercepat demi memutus mata rantai penularan.

"Untuk akselerasi vaksinasi disampaikan agar dipercepat. Beliau meminta agar 700 ribu per hari bulan ini bisa disentuh. Kemudian satu juta vaksinasi per hari untuk bulan depan bisa juga dicapai," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Presiden Jokowi, lanjut Budi, telah menugaskan TNI-Polri untuk memperkuat pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di daerah. Baik pemerintah daerah (pemda) maupun TNI-Polri diberi target vaksinasi harian oleh Kepala Negara.

"Beliau sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400 ribu per hari. Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah sedangkan 400 ratus ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral TNI dan Polri," ucap Budi.

Sedangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lanjut Budi, diminta memastikan koordinasi berjalan baik di antara pemerintah dan TNI-Polri, terkait vaksinasi ini.

