JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut kehilangan istrinya merupakan hal yang sangat berat. Diketahui, istri Yasonna yakni Elisye Widya Kataren meninggal pada Kamis (10/6/2021) dan dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/6/2021).

Dalam laman Facebook Fanpage Yasonna, mengungkapkan dirinya dan istri sudah 42 tahun mengarungi hidup bersama dengan penuh suka dan duka, canda dan tawa, serta bunga-bunga hidup lainnya. Bersama istrinya, Yasonna membesarkan anak-anak dengan segala dinamikanya, meski memang waktu sang istri lebih banyak untuk mengurus buah hati.

"Kita mulai dari NOL sampai kita mencapai puncak, then all of a sudden you leave me. Kehilangan itu terasa sangat berat sekali," katanya, mengutip postingan di laman Fanpage Yasonna H Laoly, Minggu (13/6/2021).

Politikus PDIP itu menyebutkan, istrinya sudah 51 hari melawan penyakit ganas yang dideritanya di rumah sakit, mulai dari RS Penang hingga RS Medistra Jakarta. Ia pun meminta maaf kepada istrinya lantaran ada 1 hari tidak dapat menemani almarhumah di rumah sakit.

"'Kalau aku meninggal tiba-tiba, nanti kamu tidak lihat aku saat menghembuskan nafas terakhir.” demikian menirukan ucapan sang istri.

"DEMI Oh God! Perkataanmu itu menghunjam dan mengecutkan hatiku," katanya.

Yasonna mengaku, istrinya kerap menanyakan kabar dirinya kepada anak-anak. Ia pun sempat berkata bercanda dengan menyebut dirinya kerja lantaran bukanlah seorang pengangguran.

"'Bilang ke mommy, daddy kerja, daddy kan bukan penggangguran' Aku minta maaf atas candaan itu," ucapnya. "Ternyata baru aku sadar, kamu sudah punya firasat, waktumu menghadap Tuhan tidak lama lagi dan kamu ingin agar aku selalu ada di sampingmu untuk waktu pendek yang sangat berharga itu," katanya. Ia pun mengucapkan terima kasih atas waktu yang dilalui bersama istri dan kebahagiaan yang dilalui bersama. Yasonna juga meminta maaf kepada istrinya atas semua kesalahan dan hal-hal yang mengecewakan sang istri. Yasonna pun mendoakan mendiang sang istri untuk dapat beristirahat dengan tenang di surga. "God bless you my sweetheart. Beristirahatlah dalam damai menuju tempat Bapa di surga," tuturnya.