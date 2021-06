JAKARTA – Pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia, secara spesial Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo dan Founder/ Executive Director Sea Soldier Nadine Chandrawinata angkat bicara mengenai isu-isu lingkungan hidup dan laut yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui program Instagram Live MNC Peduli, Cerita Kita: Save Our Oceans, Save The World pada Selasa (8/6/2021).

Pada kesempatan tersebut, Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengutip ucapan Greta Thunberg yang seorang aktivis sosial muda pada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). “ You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Mungkin penyataan ini cukup keras, tapi ada kebenaran di baliknya di mana kita semua dituntut untuk memikirkan bukan hanya yang nyaman dan instan tetapi keberlanjutan segala sesuatu yang dapat kita nikmati sekarang ini,” jelas Jessica

Dia juga menyampaikan lebih lanjut agar jangan sampai sesuatu yang didapatkan secara cuma-cuma malah di eksploitasi sehingga anak cucu tidak dapat menikmati.

Senada, Nadine Chandrawinata menyampaikan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban semua orang. “Menjaga lingkungan adalah kewajiban dan bukan pilihan karena lingkungan itu rumah kita, lingkungan sehat kita sehat, lingkungan bersih kita bersih jadi kita harus bersyukur memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia. Kita harus jaga sebelum hilang,” jelasnya.

Nadine juga mengingatkan jika sedang berpergian sebagai traveller juga harus memikirkan lingkungan tersebut. “Cukup egois jika kita travelling di Indonesia kita menikmati semuanya tetapi kita sembarangan ke daerah itu dengan buang sampah sembarangan karena kita berpikir ini bukan rumahku atau bukan daerahku, menurutku itu egois. Jadi kita harus berpikir kemanapun kita berada itu rumah kita. Kita harus jaga semuanya. Kenapa? Karena lama-lama habis,” tuturnya.

“Jangan pernah berpikir menjaga lingkungan itu ribet atau susah, kita harus berpikir jaga lingkungan itu hal yang sangat sederhana yang bisa diterapkan dalam hidup kita,” jelasnya.

Nadine bersama organisasi non-profit yang didirikannya, Sea Soldier, saat ini telah berkecimpung dalam misi peduli lingkungan hidup sejak 2015. Sea Soldier telah tersebar di 14 provinsi dengan lebih dari 10.000 relawan di Indonesia.

Selama tahun 2021-2022, Sea Soldier sendiri memiliki empat program utama yaitu #BersihkanWarungku dengan edukasi pemilahan sampah plastik bagi pelaksana usaha kecil, #DolphinSoldier mengenai pemahaman habitat asli dari lumba-lumba, Konservasi Mangrove dan Konservasi Pohon.

