JAKARTA - Berbagai peristiwa terjadi pada 5 Juni. Salah satu momentum yang diingat adalah lahirnya seorang Adam Smith si penggagas Kapitalisme pada 1723.

Okezone mencoba merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada 5 Juni, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, pada Sabtu (5/6/2021) :

1723 - Kelahiran Adam Smith si penggagas Kapitalisme

John Adam Smith (lahir di Kirkcaldy, Skotlandia, 5 Juni 1723 – meninggal di Edinburgh, Skotlandia, 17 Juli 1790 pada umur 67 tahun), adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern.

Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (disingkat The Wealth of Nations) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri, dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme.

Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana.

1967 - Perang Antara Israel dan Mesir Selama 6 Hari

Perang antara Israel dan tiga negara Arab jirannya, yakni Mesir (kala itu bernama Republik Arab Bersatu), Yordania, dan Suriah, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan Juni 1967.

Hubungan antara Israel dan negara-negara jirannya tidak kunjung membaik selepas Perang Arab-Israel 1948. Pada tahun 1956, Israel menginvasi Semenanjung Sinai, dengan salah satu tujuan untuk membuka kembali Selat Tiran yang ditutup bagi industri pelayaran Israel oleh Mesir sejak tahun 1950.

Israel dapat didesak mundur, tetapi berhasil memaksa Mesir menjamin keleluasaan kapal-kapal Israel untuk berlalu-lalang di Selat Tiran. Meskipun Pasukan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa ditempatkan di sepanjang tapal batas kedua negara, tidak ada kesepakatan demiliterisasi.

1968 - Senator Robert Kennedy ditembak di Hotel Ambassador, Los Angeles. Robert Francis "Bobby" Kennedy, lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat, 20 November 1925. Dirinya meninggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 6 Juni 1968 pada umur 42 tahun. Dirinya yang juga dipanggil "RFK", adalah salah satu dari adik laki-laki presiden Amerika Serikat John F Kennedy, dan ditunjuk oleh kakaknya untuk menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahannya. Sebagai salah satu penasehat Presiden Kennedy yang paling tepercaya, ia bekerja erat dengan JFK selama Invasi Teluk Babi dan Krisis Misil Kuba. Pada 1964, setelah kematian kakaknya, ia dipilih menjadi senator dari negara bagian New York. Ia dibunuh tidak lama setelah berpidato merayakan kemenangannya dalam pemilihan pendahuluan kepresidenan 1968 di California di depan Hotel Ambassador di Los Angeles, California. 1981- AIDS Diakui untuk Pertama Kalinya AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981, ketika Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya Pneumonia pneumosistis (sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh Pneumocystis jirovecii) pada lima laki-laki homoseksual di Los Angeles. Dua spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk kedalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.