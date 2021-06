JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa ikut dalam Indo-Pasific Landpower Conference 2021 yang berlangsung secara virtual. Video conference ini diikuti beberapa negara lainnya dengan United States Army sebagai tuan rumah.

Indo-Pasific Landpower Conference yang berlangsung di tahun ini mengusung tema “Preserving a Free and Open Indo-Pacific through Strength and Preparedness” dengan pembahasan empat panel diskusi.

Dalam salah satu panel diskusi dengan topik “Shared Challenges and Opportunities of Land Operations in the Indo-Pacific Area of Operational Responsibility, Kasad bertindak sebagai salah satu panelis.

"Pertama-tama, harus diakui bahwa TNI AD tidak akan fokus pada persaingan kekuatan besar, bukan karena kami tidak ingin terlibat, namun kami melihat secara realistis mengenai hal yang kami miliki, seperti sumber daya dan energinya, bukan untuk itu. Namun untuk melakukan aspek yang lainnya,” kata Andika dalam akun medsos resmi TNI AD, Jakarta, (2/6/2021).

la melanjutkan, TNI AD memang belum bisa mengganti persenjataan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan keamanan. Namun TNI AD memanfaatkan persenjataan, kendaraan, pesawat terbang atau alat apapun yang mungkin biasanya tidak digunakan oleh Angkatan Darat dan mempertimbangkannya untuk dapat digunakan.

“Apalagi melihat perekonomian saat ini, apa yang kita hadapi setahun terakhir dengan adanya pandemi dan mungkin tidak akan berakhir dalam waktu dekat, melihat kondisi ekonomi yang juga dihadapi Pemerintah, agar realistis kami fokus pada modernisasi, tetapi dengan cara yang cerdas," ujar Andika.

Andika melanjutkan, bicara mengenai aspek berikutnya, mengenai kesempatan, TNI AD memiliki rekan-rekan di seluruh dunia. “Saya sangat senang, kami menjalin pertemanan dan bermitra dengan negara-negara lain, di sekitar Indonesia dan di seluruh dunia untuk benar-benar membuat tantangan keamanan di kawasan Indonesia lebih terkelola," tutur Andika. Mengenai hubungan pertemanan dan kemitraan antara Angkatan Darat, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan United States Army yang tergabung dalam Security Force Assistance Brigade datang ke Indonesia untuk melaksanakan latihan bersama. Indo-Pasific Landpower Conference 2021 yang berlangsung selama dua hari dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai ajang diskusi mencari langkah-langkah dalam menghadapi tantangan keamanan negara.