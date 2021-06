JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengajak generasi milenial untuk menjaga eksistensi Pancasila agar ideologi negara menjadi kuat dan implementasinya dapat dirasakan masyarakat.

"Pancasila salah satu kesepakatan para pendiri bangsa. Kesepakatan itu sebuah nilai kearifan lokal yang dimiliki dan menjadi mutiara dalam menjaga apa yang dikehendaki oleh Pancasila. Oleh karena itu, tugas kita semuanya untuk menjaga dari keberlangsungan dan eksistensi dari Pancasila," ujar Agus dalam Webinar Gebyar Wawasan Kebangsaan yang disiarkan secara langsung dari Studio MNC dan secara virtual zoom maupun kanal YouTube Okezone.com, Sindonews.com, serta INews.id, Rabu (2/6/2021).

Agus menekankan bahwa dasar negara itu meyakinkan karakteristik khas kepada sebuah bangsa yang berbeda dari bangsa lainnya. "Kita tidak bisa menerima bahwa adanya dasar negara itu kita terima sebagaimana apa adanya atau bahasa sundanya Take it for Granted," tuturnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia sebanyak 1000 peserta mengikuti kegiatan tersebut secara virtual. Adapun kegiatan tersebut melibatkan pemuda dari berbagai organisasi kemasyarakatan maupun mahasiswa di seluruh Indonesia.

Sementara itu, kegiatan tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik crew dan undangan di lokasi telah dilakukan swab antigen.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021, usia Pancasila sudah mencapai 76 tahun dan selama perjalanan sebagai ideologi bangsa dan dasar falsafah negara, Pancasila banyak mengalami dinamika. Sejak kelahiran sampai sekarang, Pancasila sering sekali menghadapi beberapa tantangan yang mengancam eksistensinya.

Saat ini tantangan nyata yang dihadapi Pancasila yakni paham-paham radikal yang mudah diakses di internet, merebaknya berita bohong atau hoaks, merosotnya nilai keadilan di tengah pandemi bahkan terus berlanjut hingga sekarang. Selain itu, dengan globalisasi juga, banyak sekali nilai-nilai asing yang masuk ke Indonesia dan menggerus nilai-nilai Pancasila.

Hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang tidak paham mengenai Pancasila, bahkan untuk sekedar menghafal lima sila Pancasila pun kesulitan.

Gebyar Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Millenial merupakan upaya mengantisipasi dan mempersiapkan diri sejak dini tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital. Diharapkan kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila ini gaungnya mampu menerobos sendi-sendi kehidupan pada setiap anak bangsa yang mendengarnya.

Tujuan dari kegiatan talkshow kebangsaan ini adalah untuk memperoleh jawaban dan rumusan strategi guna meningkatkan peran generasi muda dalam menghadapi tantangan yang mengancam Pancasila di era digital dan globalisasi, antara lain: a. Mengetahui pendapat generasi muda milenial perihal sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila. b. Mengetahui peranan generasi muda saat ini dalam upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. c. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap generasi muda dalam upaya sosialisasi nilai-nilai Pancasila menghadapi era digital dan globalisasi.