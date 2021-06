JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang angkat bicara terkait pengangkatan sejumlah karyawan KPK sebagai PNS (pegawai negeri sipil).

"Selamat kepada para “among the Best" yang dilantik jadi PNS hari ini, pasti banyak yang harus dibenahi dan jangan lemah. Walau anda anda adalah PNS,jadilah “PNS Plus Plus Plus “. Tetap pelihara dan tanam kembangkan 9 nilai yang kita kenal selama ini di KPK, yakni Jujur, Peduli, Mandiri, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Serderhana, Berani dan Adil," ujar Saut Situmorang.

Dia melanjutkan, jadilah PNS yang mencintai Negara dengan membantu banyak pihak membersihkan negeri ini ke dalam dan keluar KPK. Ke dalam tidak ada satu pihak pun di KPK yang tidak bisa di “check and Balances”, demikian juga di luar KPK, setia saja di jalan itu.

Baca Juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Hal yang Utama Itu Hati Nuraninya

"Selamat bakerja dengan tetap jadi counter measures atas ketidak adilan, ketidak jujuran dan ketidak benaran pada peradaban hukum kita," tuturnya.

Untuk 75 karyawan KPK yang belum dilantik, kata Saut, jagalah kesehatan dan tetap semangat di sisa waktu untuk nanti Bakal diangkat dengan Kepres.

"Kalau tidak mungkin di era pemerintahan saat ini, pemerintahan yang akan datang akan mengangkatnya, gampang itu dengan Kepres saja selesai. Tidak ada keraguan “ all of you are the best among the best”. Salam dari integritas," tegas Saut.

(saz)