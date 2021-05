JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo kedatangan dua tamu spesial, yang datang berkunjung dan diajak keliling MNC Center, Jakarta.

"Ada yang bisa tebak siapa mereka? Sore tadi mereka berkunjung ke MNC Center, pusatnya anak-anak muda kreatif seperti mereka," kata Hary Tanoesoedibjo, Senin, (31/5/2021).

Mereka adalah pembawa acara ajang talent search bergengsi RCTI Indonesian Idol, yaitu Daniel Mananta dan Boy William, yang juga memiliki basis penggemar besar di ranah digital.

Keduanya, merupakan ikon industri kreatif Tanah Air, sama-sama muda dan memiliki bisnis.

Dalam foto-foto yang diunggah di media sosial, tampak putri kedua Hary yang juga Direksi MNC Group dan pernah mencetak trending YouTube nomor 1 bersama Boy William, yakni Valencia Tanoesoedibjo, ikut mendampingi Hary dalam tur di headquarter MNC tersebut.

Mereka diajak berkeliling melihat berbagai fasilitas canggih di MNC. Juga dijelaskan perkembangan berbagai lini usaha, baik di bidang finansial yang dipimpin PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), properti (PT MNC Land Tbk/ KPIG) dan media (PT Media Nusantara Citra Tbk/ MNCN).

Diketahui, MNC Group tengah berlari kencang menjalankan roadmap transformasi digital menjadi raksasa ekonomi digital berskala global.

MNC Group membangun kantor pusat kecerdasan buatan ( artificial intelligence/AI) di New Delhi, India.

Kantor pusat tersebut akan diperkuat sumber daya manusia dari para jenius software dengan jam terbang tinggi. Adapun, AI mendorong seluruh lini bisnis tersebut siap menjadi raksasa di bidangnya masing-masing.

Di bidang jasa keuangan, MotionBanking, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) --unit bisnis dari BCAP-- tengah menyiapkan perbankan digital (digital banking) yang diperkirakan bakal jadi raksasa ekonomi digital di Tanah Air, dengan target minimal 30 juta nasabah pada 5 tahun pertamanya.

MotionBanking akan mengoptimalkan konversi lebih dari 200 juta userbase MNC Group menjadi nasabahnya.

MotionBanking akan memiliki layanan digital tercanggih & terintegrasi di Tanah Air, melalui integrasi dengan fintech lainnya seperti e-money, virtual credit card, dan channeling melalui Peer-to-Peer Lending Platforms.

Di bidang properti, PT MNC Land Tbk (KPIG) tengah mengembangkan mega proyek berskala internasional.

MNC Lido City telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai KEK Pariwisata.

Kehadiran theme park seperti Disneyland, studio produksi film Movieland seperti Hollywood, Lido Music & Arts Festival seperti Coachella di AS, World Garden seperti Miracle Garden di Dubai, sirkuit MotoGP, data center, digital hub

seperti Silicon Valley di AS, lapangan golf, resort, hotel, convention center, retail and dining, dan berbagai fasilitas berkelas dunia yang sedang dikembangkan KEK MNC Lido City diprediksi akan meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak 63,4 juta orang hingga tahun 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun.

KEK MNC Lido City diproyeksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat menarik investasi hingga US$2,4 miliar atu setara Rp33,5 triliun. Inflow devisa dari wisatawan mancanegara serta penghematan outflow devisa dari wisatawan nusantara diprediksi akan mencapai US$4,1 miliar selama 20 tahun. Di bidang media, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) bisa disebut sebagai "Shopping Center" bagi pengiklan, karena memiliki kekuatan basis user yang sangat besar, bahkan tembus hingga di atas 200 juta userbase di segala lini.

Seperti diketahui, MNCN telah menyiapkan roadmap dan strategi menggenjot kinerja perseroan. Kekuatan infrastruktur produksi yang dimiliki diyakini mendorong perseroan jauh mengungguli kompetitornya. Selanjutnya, MNCN memiliki tiga bisnis utama dalam peningkatan pendapatan, yaitu 4 stasiun televisi nasional (free-to-air /FTA), produksi konten dan bisnis digital melalui aplikasi RCTI+, media sosial dan portal.

Di bawah kepemimpinan Hary Tanoesoedibjo, selama ini audience share dan rating media-media MNCN moncer, melesat berkali lipat. Rekor-rekor tertinggi diciptakan, bahkan pangsa pemirsa (audience share) prime time menembus 57,6%. Raihan tersebut membuktikan media-media MNC Group paling efektif bagi pengiklan, karena memiliki kekuatan basis pemirsa yang sangat besar.