JAKARTA - MNC Peduli menggelar kegiatan donor darah bertajuk MNC Love Donation “Let’s Share The Love with Your Blood” di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/05/2021).

Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 hingga berakhir pukul 12.30 WIB. Pantauan di lokasi, tampak pendonor antusias mengikutinya.

Salah satu pendonor, Andri memaparkan bahwa dirinya sangat senang dapat berkontribusi dalam acara donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli.

"Sekarang masa pandemi Covid, mungkin banyak yang butuh stok darah, banyak masyarakat yang membutuhkan, sambil membantu PMI jadi mereka ga kehabisan stok darah," tutur Andri.

"Keren sih acaranya, sesuai dengan protokol, bener-bener well prepared well organized, ditengah pandemi kan orang banyak butuh darah, kita sambil bantu mereka," ucap Vanessa.

Adapun acara ini merupakan kolaborasi dengan PMI DKI Jakarta, MNC Investama, MNC Kapital, MNC Land, Global Mediacom, MNC Media, RCTI, GTV, MNC TV, MNC Bank, MNC Studios International dan MNC Play.

Diselenggarakan di masa pandemi Covid-19, MNC Peduli memberlakukan secara ketat protokol kesehatan selama acara berlangsung hingga meninggalkan lokasi acara.

Acara ini berjalan dengan kondusif, para peserta, panitia, dan petugas kesehatan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, memakai faceshield, sarung tangan, tidak menjabat tangan, dan mencuci tangan dengan hand sanitizer.

(fmi)