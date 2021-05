JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa 29 Mei merupakan United Nation Peacemaker Day.

AHY yang juga mantan prajurit TNI memberikan penghormatan untuk pasukan perdamaian PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil di daerah konflik.

"Kita bangga, lebih dari 2.800 di antaranya adalah prajurit Indonesia, mengemban amanah konstitusi ikut serta menjaga perdamaian dunia," jelasnya dalam akun Twitter, Sabtu (29/5/2021).

AHY menuturkan, sebagai veteran pasukan perdamaian ia mendukung penuh kontribusi bangsa bagi terwujudnya perdamaian dunia.

"Tugas mulia yang tentunya tidak mudah dilakukan. Saya doakan semoga seluruh pasukan perdamaian yang bertugas, sukses menjalankan misinya. Respect to all my fellows blue helmet!," tegasnya.

