SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, tampil pada channel Youtube, TAULANY TV, milik artis Andre Taulany atau yang kerap menyebut dirinya sebagai Sultan Bintaro, Rabu (26/5/2021).

Kunjungan orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng itu di tengah kritik sejumlah elite politik PDIP terkait aktivitasnya di media sosial (medsos).

Meski demikian, Ganjar seolah tidak ambil pusing dengan kritikan itu. Ia tetap eksis di media sosial. Bahkan tampil dalam channel Youtube milik Andre Taulany, TAULANY TV, yang memiliki jumlah subscriber mencapai 5,4 juta.

Dalam video berdurasi 19 menit 24 detik itu, Ganjar terlihat asyik berbincang dengan Andre Taulany. Kendati demikian, Ganjar menolak memberikan tanggapan saat Andre bertanya soal pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024.

“Tapi ya pak, by the way, saya lihat kan ini kok kalau pak Ganjar jadi presiden, saya akan nyoblos yang pertama. Saya jadi orang pertama yang nyoblos bapak,” ujar Andre Taulany.

Mendengar pernyataan Andre, Ganjar sempat terdiam sejenak. Namun, beberapa saat kemudia ia justru mengajak Andre untuk pindah ke ruangan lain.

“Yuk, kita pindah ke luar yuk,” ujar Ganjar spontan sambil diiringi gelak tawa Andre.

“Rame entar,” sambung Andre Taulany.

“Cut-cut-cut..,” ujar Ganjar berjalan ke luar ruang studio milik pria yang akrab disapa Sultan Bintaro itu.

Dalam acara itu, Ganjar juga turut menyaksikan koleksi sepeda motor dan mobil milik Andre Taulany. Dari sekian banyak koleksi sepeda motor Andre, perhatian Ganjar tertuju pada sepeda motor merek Suzuki Satria.

Ia mengaku terkenang dengan masa-masa saat masih berstatus mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ganjar mengaku saat kuliah sering menggunakan sepeda motor jenis tersebut untuk mengantar mendiang kakaknya bekerja di kantor Imigrasi.

“Saya masih ingat waktu di Jogja masih kuliah, ngantar kakak saya kerja di Imigrasi, almarhumah, tiap hari bawa motor ini. Bawa keranjang berisi makanan nasi bungkus, dijual di kantor,” tutur Ganjar kepada Andre Taulany.

Penampilan Ganjar di channel Youtube punya Andre Taulany, TAULANY TV itu pun banyak menarik perhatian netizen. Bahkan belum ada sehari diunggah di Youtube, video tersebut sudah tayang 608.529 kali. Banyak netizen yang juga memberikan dukungan kepada Ganjar untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024. “Semoga pak Ganjar jadi Presiden di tahun 2024. Amin ya Allah,” tulis akun Trisna Julianto. “POKOKKE GUBERNURKU PAK GANJAR JOSS+ANDREY IDOLAKU.. CILACAP NUSAKAMBANG,” respons akun gondrong Rino.