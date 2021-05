KONFLIK Palestina-Israel sudah lama berkobar dan belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Konflik yang memakan banyak korban jiwa dan kerugian materi ini paling banyak diderita oleh Palestina.

Banyak yang beranggapan, bahwa Palestina dijajah oleh Israel dan mencaplok sedikit demi sedikit wilayah Palestina. Konflik ini telah banyak menyita perhatian para pemimpin dunia atas konflik berkepanjangan yang terjadi, tidak terkecuali para presiden Indonesia.

Berikut daftar Presiden Indonesia yang membela bangsa Palestina:

- Presiden Soekarno (1945-1967)

"Mengingat adanya ketegangan di Timur Tengah yang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanya bahaya bagi bagi perdamaian yang dirupakan oleh ketegangan ini, Konferensi Asia-Afrika menyatakan sokongannya kepada hak-hak bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan dilaksanakan resolusi PBB mengenai Palestina dan dicapainya suatu penyelesaian dengan jalan damai dari masalah Palestina."

(Pidato Presiden Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, 18 April 1955)

“Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa antiimperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel!”

(Pidato HUT Republik Indonesia ke-21)

"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel" (Pidato Bung Karno Tahun 1962)

- Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

"Sekarang negara-negara Asia-Afrika telah banyak yang merdeka. Tetapi, menurut saya, dan tentunya ini merupakan sebuah utang sejarah kemerdekaan yang harus tetap kita perjuangkan, baik secara sebagai bangsa maupun secara pribadi. Dalam kesempatan ini, saya pun menyatakan tetap untuk ikut terus berjuang bagi kemerdekaan negara Palestina,"

(Pidato peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2017 di Istana Negara-Ketua Umum PDIP)

- Susilo Bambang Yodhoyono (2004-2014)

"Kita harus dukung kemerdekaan Palestina. Kita harus mampu memperjuangkan Palestina menjadi negara independen setelah berjuang dalam waktu lama," (Pidato SBY di Ruang Paripurna I, Gedung KK2, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015)-Ketua Umum Demokrat).

"Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel dapat menuju terbentuknya negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi two-states solution," (Pidato Kenegaraan, Jumat 16 Agustus 2013.

"Saya dijadwalkan selama di Mesir akan menghadiri dan diminta oleh tuan rumah tentang sesi menyangkut Palestina. Karena ini kepentingan nasional kita maka kita harus terus berupaya untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana yang kita laksanakan selama ini,"

Keterangan Pers dari Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, Rabu 30 Januari 2013.

- Joko Widodo (2014-sekarang)

"Indonesia akan terus konsisten mendukung Palestina untuk mendapatkan hak-haknya,"

“Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi.”

“Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country, should be left behind,”

(Pidato pada Sidang Umum PBB ke-75 yang digelar hari Rabu 23 Septembre 2020 secara virtual)

"Indonesia mengutuk aksi tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel,"

"Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina,"

"Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan,"

(Jokowi dalam Twitter pribadinya, @jokowi, Senin, 10 Mei 2021)

"Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina. Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka," (Pidato Pembukaan Konferensi Asia Afrika di Jakarta, Rabu 22 April 2015.

