JAKARTA - Serangan militer Israel terhadap rakyat Palestina menggugah simpati berbagai elemen masyarakat Indonesia. Ada yang menyuarakan dukungan di media sosial, ada juga yang melakukan aksi nyata penggalangan dana bantuan.

Berdasarkan data Litbang MNC Portal Indonesia, berikut sejumlah komentar tokoh di Indonesia terkait konflik Israel-Palestina.

1. Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan penghargaan kepada tokoh Palestina, Muhammad Ali Taher .

Hal tersebut diungkapkan HNW melalui akun Twitternya, @hnurwahid, Minggu (23/5/2021).

"Niat Presiden Soekarno belum terlaksana untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa M Ali Taher, tokoh dan raja media Palestina, membantu perjuangan kemerdekaan RI. Saya usulkan dan sangat baik kalau diwujudkan olh Presiden @jokowi. #JasMerah. #FreePalestine. #WorldStandsWithPalestine," kata HNW seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @hnurwahid.

2. Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua DPR itu menyambut baik kabar terkait kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Muhaimin berharap ada upaya konkret Indonesia terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Baca juga: Konflik Hamas dan Israel Terus Memanas, Ini Sejarah Panjang Konfrontasi Keduanya

"Sangat bagus kalau Indonesia menjadi penengah, karena cara keras protes selama puluhan tahun tidak ada hasilnya," kata Muhaimin di Jakarta, Jumat (21/5).

3. Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) itu mengecam keras tindakan aparat kepolisian Israel terhadap warga sipil Palestina yang memakan ratusan korban jiwa.

"Tragedi ini kembali melukai kemanusiaan kita. Terlebih ini merupakan bulan suci Ramadhan. Bulan saat umat Islam dan saudara-saudara di kita di Palestina sedang menjalankan ibadah puasa," kata Helmy Faishal dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5).

4. Lieus Sungkharisma

Lieu yang dikenal sebagai Tokoh Tionghoa menyampaikan bahwa semua masyarakat harus mendukung kemerdekaan Palestina.

“Presiden kita dengan pimpinan Malaysia dan Brunei sudah menyatakan dukungan dan menekan PBB untuk memberikan penyelesaian kemerdekaan Palestina,” kata Lieus di acara webinar PKS bertema "Dukungan Indonesia untuk Palestina", Rabu (19/5).

Baca juga: Perkuat Genjatan Senjata, Diplomat Mesir Ajak Berunding Israel dan Pejuang Palestina

5. Mulawarman Hannase

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), menyatakan, Pemerintah Indonesia dapat menjadi inisiator untuk menggandeng negara sahabat agar gencatan senjata dapat benar benar terwujud.

“Pemerintahan Jokowi melalui kedekatannya dengan negara Arab dan Timur Tengah dapat menginisiasi mereka untuk sama-sama menekan Israel menghentikan kekerasan," kata Mulawarman, Minggu (23/5).

6. Ridho Rahmadi

Ketua Umum Partai Ummat menilai tindakan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak bisa ditoleransi. Ia mengimbau komunitas internasional bersatu untuk menghentikan kekerasan tersebut dan membawa kedamaian di Palestina.

"Partai Ummat berkesimpulan bahwa perilaku biadab penghancuran oleh zionis Israel tidaklah dapat ditoleransi lagi," kata Ridho dalam konferensi persnya, Sabtu (15/5).

7. Ricky Kurniawan

Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat mengomentari konflik Palestina di era SBY dan Jokowi. Hal itu dia tulis melalui akun Twitter @RicKY_KCh pada Selasa, 11 Mei 2021 pukul 12.26 WIB.

“Membahas Palestina di era pemerintahan SBY langkah-langkah nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah dilakukan melalui pertemuan dengan negara-negara Arab dan PBB. Kalau sekarang boro-boro berunding negara-negara arab, yang ada negara kita di-blacklist oleh Arab Saudi untuk ibadah hajinya,” cuit Ricky.

8. Tasya Farasya (Selebgram)

Melalui akun instagramnya, @tasyafarasya, selebgram ini mengajak masyarakat ikut berdonasi untuk Palestina. Tasya menggalang dana bersama ACT untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk pangan dan pertolongan pertama medis bagi warga yang terdampak

“Ga akan bisa tidur nyenyak kalo aku hanya terdiam. ini bukan cuma sebatas tentang agama ini tentang kemanusiaan. acknowled it, share it, donate! apapun yg bisa kita lakukan as long as bukan hanya terdiam. makasi temen2 link di bioku,” tulis Tasya.

9. Shireen Sungkar

Melalui sejumlah potret di media sosial, Shireen Sungkar mengunggah potret Masjid Al Aqsa. Serangkaian doa pun dipanjatkan Shireen Sungkar untuk warga Palestina yang sedang menghadapi konflik berdarah dengan Israel.

Shiren juga menggalang donasi untuk Palestina.