JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sunda Empire Rangga Sasana menjelaskan asal-usul mengapa banten mendapat plat A.

Menurut Rangga, plat tersebut memiliki history sejarah, American (A). Di mana ada keterkaitan antara Banten dan Amerika.

"Amerika Serikat itu mandatnya dari Sultan Abdul Mufakir dari Banten. Dia mendapat mandat dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk memerdekakan Amerika Serikat," kata Rangga yang hadir menjadi narasumber pada podcast Deddy Corbuzier.

Menurut dia, itu sebabnya kenapa Amerika banyak disebut sebagai US. Menurut dia, US bukan kepanjangan dari United States. Tetapi kepanjangan dari Uncle SAM (US). Maksudnya adalah paman Sultan Abdul Mufakir (SAM) yang disebutnya sebagai sosok yang memerdekakan Amerika Serikat.

Baca Juga: Petinggi Sunda Empire Sebut Amerika Dimerdekakan Sultan Banten Jadi Trending Topic

"Jadi setiap negara harus ada mandat. Tidak bisa ujug-ujug merdeka," kata dia.

"Makanya Banten punya plat mobil A, American. Tidak sembarangan, itu ada sejarah yang diciptakan di sana," katanya.

Kendati Deddy menanggapi dengan tak begitu serius, tampak Rangga menjawab semua pertanyaan dengan santai. Dia pun meminta persoalan sejarah, jangan sampai menimbulkan sengketa di jalur hukum. Karena, perbedaan sejarah ini sudah biasa, masing masing punya pendapat. Bukan bermaksud menyebarkan kebohongan.

Pada podcast itu, Deddy Corbuzier juga mengundang dua tamu lainnya yang diklaim diundang secara acak. Kehadiran mereka membuat suasana wawancara tampak satu frekuensi. Dalam beberapa kesempatan mereka menghubungkan dengan tokoh Iron Man dan kehancuran Benteng Takachi yang dibenarkan oleh Rangga.

Pada Podcas itu, Deddy pun membuat judul "Chuaaxz. Sunda Empire VS Titan VS Pemuda Tersesat. Ban9sat Lucu bgt". Hingga kini, tayangan Youtube itu telah ditonton 3,2 juta kali walaupun baru diupload 1 hari lalu.

(kha)