JAKARTA - Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlebaran tanpa didampingi istri tercinta, Ani Herawati Yudhoyono atau Ani Yudhoyono yang telah dipanggil Allah SWT sekira tiga tahun silam.

Perasaan SBY diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon melalui akun twitter pribadinya @jansen_jsp, Kamis (13/5/2021). Dalam kesempatan itu, Jansen mengajak semua pihak memberi dukungan kepada SBY.

"Selamat Idul Fitri sahabatku semua. Terkhusus untuk orangtua kita semua Pak @SBYudhoyono: ini adalah tahun ketiga beliau merayakan Lebaran tanpa Ibu Ani, kami mendoakan ayahanda sehat selalu. Doa yang sama juga untuk semua sahabat yang tahun ini merayakan Lebaran tanpa keluarga lengkap," tutur Jansen.

Baca juga: Cerita Agus Wahidin yang Tak Bisa Tidur Setelah Mencukur Rambut SBY

Jansen mengunggah gambar kebersamaan dirinya dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Jansen mengenakan kemeja warna putih, sementara SBY dan Ani mengenakan kemeja warna biru khas Partai Demokrat. Postingan Jansen pun menuai komentar para warganet.

"Sehat trus bapakku. Bangsa ini masih butuh nasehat mu Pak. Sehat selalu juga bang jansen,” tulis pemilik akun @kristiono.

Baca juga: KRI Nanggala 402 Tenggelam, SBY: Di Dunia Militer Mesti Siap Sumbangkan Nyawa

"Happy ied my president @SBYudhoyono.may Allah guide u all the way,” tulis akun @Dapurdaily.

Ada juga pemilik akun @adrian_karya yang menyampaikan "Ketulusan dalam ucapan baik, adalah kesempurnaan batin. Mohon maaf lahir batin”.

(qlh)