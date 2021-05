JAKARTA - Kolonel Harry Setyawan merupakan satu dari sekian awak yang ikut tenggelam bersama KRI Nanggala 402. Kepergiannya, meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang terdekatnya.

Banyak doa dan harapan yang ditujukan kepada Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Komando Armada (Koarmada) II KRI Nanggala 402 ini selepas kerpergiannya. Salah satunya adalah band alumni SMA Negeri 1 Depok Angkatan 94 yang membuat sebuah tribut di Youtube. Mengcover lagu yang biasa, mereka mainkan bersama kolonel Harry.

(Baca juga: Di Mata Sahabat, Kolonel Harry Setyawan Sosok Anak Band dan Pribadi yang Cerdas)

“Patience, Lagu cover ini kami dedikasikan kepada gitaris kami: Laksamana Pertama Harry Setyawan, SE (Dansatsel Koarmada II) yang selalu melindungi tanah air kami, Indonesia dalam keabadian bersama KRI Nanggala 402,” bunyi keterangan video dikutip Okezone, Sabtu (8/5/2021).

(Baca juga: Beratnya Seleksi Awak KRI Nanggala 402, Bertahan Hidup di Hutan hingga Disiksa di Kamp Tahanan)

Pada keterangan videonya, dijelaskan bahwa Kolonel Harry merupakan seorang gitaris. Bersama beberapa temannya Ia dulu rutin membawakan lagu Patience milik Gun N Roses.

“Dulu, kami selalu memainkan lagu ini bersama dalam sebuah band, dan Ia (Kolonel Harry) adalah gitaris kami,” jelasnya.

Mereka pun mengutip sepenggal lirik lagu Patience yang rasanya cukup menggambarkan kondisi mereka saat itu. Percaya bahwa disetiap tragedi, yang paling dibutuhkan adalah sedikit kesabaran.

“Behind Tragedy All We Need Is Just A Little Patience (Dibalik tragedi yang kita butuhkan adalah sebuah kesabaran),” kutipnya.

Video tribut berdurasi 7 menit ini memperlihatkan ketiga rekan band kolonel Harry bermain musik. Diantaranya ada Triecahyadi Djoko pada gitar listrik, E. Dientiarso pada vokal dan Arie Alimy pada gitar klasik. Ketiga teman Kolonel Harry itu, tampil dengan penuh penghayatan. Mengenang segala napak tilas mereka bersama dengan teman tercintanya, Harry. Mendedikasikan suara dan alunan musik, untuk menemani Kolonel Harry dimanapun Ia berada. (Timothy Putra Noya)