JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyoroti Hari Buruh Internasional 2021 atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Menurut Kepala Negara, buruh adalah aset besar bangsa Indonesia karena mampu menggerakkan perekonomian.

Jokowi mengatakan, Hari Buruh Internasional tak hanya dirayakan untuk memperingati sebuah momentum, tetapi juga bagian dari penghormatan atas karya dan ketekunan para pekerja yang telah menggerakkan ekonomi dan dunia usaha.

"Hari Buruh Internasional dirayakan bukan sekadar untuk memperingati sebuah momentum di masa lalu, tapi kita memberi penghormatan atas karya dan ketekunan para pekerja yang menggerakkan ekonomi dan dunia usaha," ucapnya melalui akun Twitter @jokowi dikutip pada Sabtu (1/5/2021).

"Para buruh adalah aset besar bangsa kita," tambah Jokowi.

Cuitan Jokowi pun langsung direspons oleh salah seorang netizen dengan nama akun @L****Kurniawan. Ia meminta Kepala Negara memberi informasi jika ada pekerjaan yang bisa ia kerjakan.

"Twitter, Please Do Your Magic!" Assalamualaikum permisi pak @jokowi saat ini saya sangat membutuhkan pekerjaan halal, untuk bisa memenuhi kebutuhan istri dan ketiga anak drumah. Mohon dibantu diinfokan jika ada pekerjaan untuk saya," cuit @L****Kurniawan.

Sebagaimana diketahui, elemen buruh yang tergabung dalam KSPI akan melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati May Day 2021. Aksi ini melibatkan 50 ribu buruh yang tersebar di 24 provinsi, 200 kabupaten/kota dan di tiga ribu pabrik. Aksi unjuk rasa akan mengikuti arahan aparat dan mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

