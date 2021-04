JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Nadiem Makariem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Nadiem lahir di Singapura pada 4 April 1984. Pria lulusan Brown University dan meraih gelar MBA di Harvard University itu ternyata pernah bersekolah di Jakarta dan Singapura saat duduk dibangku sekolah menengah.

Nadiem memulai kariernya di McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen di Jakarta. Kemudian pada 2010 Nadiem menciptakan perusahaan decacorn yang dikenal dengan nama Gojek. Saat ini, Gojek telah berubah menjadi super app yang menyediakan lebih dari 20 layanan.

Selain itu, pada 2016 Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada 2012.

Tak hanya itu, Nadiem juga berhasil masuk ke daftar inovator tahunan Bloomberg 50 pada 2018. Bloomberg menilai bahwa tidak ada platform teknologi lain (aplikasi) yang mengubah kehidupan orang Indonesia secepat dan seintegrasikan Gojek. Pada 2017, Gojek juga berhasil masuk ke 50 Perusahaan Teratas Fortune yang Mengubah Dunia dan mendapat peringkat ke 17 di seluruh dunia. Pada 2019, Gojek sekali lagi berhasil masuk ke 50 Perusahaan Top Fortune yang Mengubah Dunia, dan merupakan satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang dimasukkan dua kali dalam daftar - tahun ini melonjak ke peringkat 11 dari 52 perusahaan global.