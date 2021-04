JAKARTA - Pemerintah kembali mendatangkan 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Favility. Vaksin tersebut tiba di Tanah Air pada Senin, 26 April 2021 malam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan diplomasi terbaik untuk menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19 di Indonesia.

"Sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility tiba di Indonesia, semalam. Di tengah gelombang dan varian baru Covid-19 di sejumlah negara, pemerintah Indonesia mengupayakan diplomasi terbaik untuk menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19," katanya dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Selasa (27/4/2021).

Menurut Jokowi, semua pihak harus bekerja keras agar Indonesia tidak mengalami gelombang baru penularan virus corona sebagaimana terjadi di sejumlah negara lainnya.

"Belajar dari munculnya gelombang baru di sejumlah negara itu, kita harus bekerja keras agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin, dan kita semua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan," tuturnya.

Sebanyak 3,852 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca dari Covax Facility kembali tiba di Indonesia pada Senin, 26 April 2021. Kedatangan vaksin ini merupakan tahap kesembilan kedatangan vaksin sejak 6 Desember 2020.

Pesawat Emirates yang membawa vaksin tersebut memiliki nomor penerbangan EK-9258 dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekira pukul 18.26 WIB.

Untuk diketahui, vaksin AstraZeneca telah masuk ke dalam emergency use listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat WHO sejak 15 Februari 2021. Terdaftarnya vaksin tersebut di EUL WHO memungkinkan penggunaan darurat dan distribusi global melalui Covax.

EUL WHO itu melibatkan penilaian yang ketat terhadap data uji klinis fase II dan fase III akhir serta data-data lainnya yang substansial untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran vaksin.

