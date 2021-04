JAKARTA - Unggahan Komandan KRI Nanggala 402 Letkol Laut (P) Heri Oktavian pada 15 November 2019 kini ramai dikunjungi netizen. Dalam unggahan postingan tersebut menampilkan video berdurasi singkat tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dari kapal selam yang mengalami masalah di lautan.

Lalu, dalam keterangan foto atau caption unggahan tersebut membuat netizen terenyuh dan merasakan kesedihan karena dianggap sesuai dengan situasi saat ini.

"If you don't read about this on the news, than we're fine. But if you find it on the news, please pray for us. (Jika Anda tidak membaca tentang ini di berita, maka kami baik-baik saja. Tetapi jika Anda menemukannya di berita, mohon doakan kami)," tulis Letkol Heri.

Sejumlah netizen pun turut menuliskan komentar dalam unggahan tersebut. "Merinding bacanya," tulis pemilik akun @p_n**hilahf.

Warganet lainnya pun mengirimkan doa terbaik untuk seluruh awak kapal KRI Nanggala 402.

