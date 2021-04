JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada Australia dan India yang membantu proses pencarian KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Hingga saat ini, kapal selam yang membawa 53 orang itu masih dalam pencarian.

"On behalf of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, I’d like to express my tremendous gratitude for the help given by the Australian Government in the tragedy of the loss of contact KRI Nanggala 402 through the Minister of Defense His Excellency @PetterDutton_MP," tulis Prabowo melalui akun Twitter-nya @prabowo, Jumat (23/4/2021).

"Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia dalam tragedi hilangnya kontak KRI Nanggala 402 melalui Menteri Pertahanan Yang Mulia @PetterDutton_MP,"

"I would like also to take this opportunity to express my gratitude for the assistance provided by the Minister of Defense of India H. E. @rajnathsingh in the process of searching for the KRI Nanggala 402. Hopefully get the results we expect," imbuhnya.

"Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan India H. E. @rhm_haryanto dalam proses pencarian KRI Nanggala 402. Semoga mendapatkan hasil yang kita harapkan,"

Kapal Selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak saat sedang melakukan operasi penggenangan peluncur torpedo di perairan utara Bali pada Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 04.25 WITA. Kapal selam yang diawaki 53 orang tersebut.

